الترفيه

الشطرنج يجمع الهواة في «مكتبة محمد بن راشد»

الشطرنج يجمع الهواة في «مكتبة محمد بن راشد»
8 أغسطس 2025 16:23

دبي (الاتحاد)
في إطار برامجها الهادفة إلى تنمية مهارات التفكير وتعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى مختلف فئات المجتمع، نظّمت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ورشة عمل بعنوان «أساسيات الشطرنج»، والتي قدّمتها الحَكَم الدولي مها محمود، بحضور عدد كبير من المهتمين والهواة من مختلف الأعمار.
وشكّلت الورشة التي امتدت على مدار يومين، فرصة تعليمية قيّمة للمشاركين، حيث خُصّص اليوم الأول لشرح المفاهيم الأساسية في لعبة الشطرنج، بدءاً من التعرف إلى رقعة الشطرنج، وأسماء القطع وآلية تحركها، وصولاً إلى تقديم شروحات مبسطة حول أبرز الخطط التكتيكية المستخدمة في بداية اللعبة «الافتتاحيات»، ومهارات التفكير الاستراتيجي للفوز بالمباريات.
وتميّز اليوم الثاني، بجلسة تطبيقية مكثّفة، تمكّن فيها المشاركون من تجريب ما تعلّموه عملياً، من خلال مباريات تفاعلية أشرفت عليها المدربة، وقدّمت ملاحظات فردية ونصائح تطويرية لكل لاعب، ما ساهم في تعزيز فهمهم لقواعد اللعب وتنمية قدرتهم على اتخاذ قرارات مدروسة خلال مجريات اللعب.
وتأتي هذه الورشة في سياق التزام مكتبة محمد بن راشد بدورها الثقافي والمعرفي، وحرصها على تقديم برامج متنوعة تلبي اهتمامات جمهورها، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بالألعاب الذهنية، وعلى رأسها لعبة الشطرنج التي تُعد من أعرق ألعاب الذكاء وأكثرها تأثيراً في تطوير مهارات التفكير المنطقي واتخاذ القرار.
 

