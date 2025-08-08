تقتل ثلاثة أشخاص بفطر سام وتحاول قتل زوجها

بيّنت اتهامات جديدة، نشرتها الشرطة الأسترالية اليوم الجمعة بأمر قضائي، أن امرأة مدانة بارتكاب جريمة قتل ثلاثية باستخدام فطر سام، حاولت في فترات سابقة تسميم زوجها بواسطة طبق دجاج هندي.

دينت إرين باترسون، الشغوفة بالطهو، في أوائل يوليو الماضي، بقتل والدَي زوجها وخالته عام 2023 بعدما قدمت لهم طبق لحم مسمما بفطر "قبعة الموت" (أمانيت فالوسياني)، أحد أخطر أنواع الفطر السام.

وكان زوجها قد تغيّب عن هذه الوجبة العائلية السامة.

أثارت محاكمتها، التي استمرت لأكثر من شهرين في مدينة مورويل الريفية الصغيرة في جنوب شرق أستراليا، اهتماما قويا لدى وسائل الإعلام ومتابعي أخبار الجرائم حول العالم.

وقد أخفى القضاء الأسترالي اتهامات خطيرة عدة موجهة إلى المرأة الخمسينية عن هيئة المحلفين والجمهور لضمان محاكمة عادلة لهذه الأمّ لولدين.

غير أن كريستوفر بيل قاضي المحكمة العليا طلب، اليوم الجمعة، رفع السرية عن تلك الاتهامات.

اتهمت الشرطة إرين باترسون بمحاولة قتل زوجها المنفصل عنها سايمون، ثلاث مرات بين عامي 2021 و2022. وبحسب تقارير إعلامية أسترالية، فقد قدمت له عدة أطباق مسمومة، بينها معكرونة بولونيز ودجاج كورما ولفائف الخضار.

في جلسة استماع تمهيدية في أكتوبر 2024، روى سايمون كيف طلبت منه باترسون تذوق عدة أطباق بنكهة الكاري.

وقال "أذكر أن إرين قالت إن الغرض من التذوق، على ما أعتقد، هو تكييف الأطباق في المستقبل مع أذواقنا المختلفة".

وقد مرض الزوج آنذاك بعد تناول دجاج كورما الذي قُدّم خلال رحلة تخييم عام 2022.

وقال "في البداية، شعرتُ بارتفاع في الحرارة، خصوصا في رأسي، ثم شعرت بالغثيان وفجأة، ظهرت لدي رغبة في التقيؤ".

ثم دخل في غيبوبة قبل خضوعه لجراحة في الأمعاء.

وقد انتاب سايمون القلق عندما عرضت عليه إرين كعكات منزلية الصنع، وفق طبيبه كريستوفر فورد.

قال الطبيب، في جلسة استماع تمهيدية العام الماضي، إنه "كان قلقا بشأن تناول الكعكات ظنا منه أنها قد تكون مسمومة".

وأضاف "أخبرني أنه أثناء غيابها، اتصلت إرين عدة مرات وسألته إن كان تناول أي كعكات".

ومع ذلك، أسقط الادعاء جميع التهم قبل بدء المحاكمة، وفرضت المحكمة حظرا على نشر المعلومات.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في 25 أغسطس الجاري. وتواجه إرين عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة.