رواد فضاء يعودون إلى الأرض

عاد أربعة رواد فضاء إلى الأرض، اليوم السبت، بعد أن قضوا خمسة أشهر في محطة الفضاء الدولية.

وهبطت كبسولتهم بالمظلات في مياه المحيط الهادئ قبالة سواحل جنوبي ولاية كاليفورنيا، بعد يوم من مغادرتهم المختبر المداري.

وعاد على متن الكبسولة كل من آن ماكلين ونيكول آيرز من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، وتاكويا أونيشي من اليابان، وكيريل بيسكوف من روسيا.

وكان الرواد قد انطلقوا في مارس الماضي كبدلاء لرائدي الفضاء الأميركيين اللذين كانا مكلفين بمهمة العرض التجريبي لمركبة "ستارلاينر".

وأدت أعطال في "ستارلاينر" إلى بقاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز في محطة الفضاء لمدة تزيد على تسعة أشهر بدلا من أسبوع واحد. وأمرت وكالة ناسا بإعادة الكبسولة التابعة لشركة "بوينج" فارغة، ونقلت الثنائي إلى مركبة جديدة. وغادرا بعد وقت قصير من وصول ماكلين وطاقمها لتسلم مهمتهما.