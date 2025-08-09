الأحد 10 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

خريطة طريق لمستقبل الروبوتات

خريطة طريق لمستقبل الروبوتات
10 أغسطس 2025 02:26

بكين (وام)

كشف مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، المنعقد في العاصمة الصينية «بكين»، عن رؤية متكاملة لمستقبل الروبوتات البشرية والذكية، حيث تم الإعلان عن أبرز 10 تطبيقات عملية واعدة لها، إلى جانب تحديد 10 اتجاهات رئيسية ستوجه مسار تطويرها.
وقدم المعهد الصيني للإلكترونيات قائمة بأهم 10 مجالات، يتوقع أن تحدث فيها الروبوتات البشرية تأثيراً كبيراً، تشمل التصنيع المتقدم كالسيارات والسفن، والعمل في البيئات الخطرة كقطاع الطاقة والبتروكيماويات، والخدمات التجارية والمنزلية، والزراعة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز السلامة.

