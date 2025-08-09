خريطة طريق لمستقبل الروبوتات

بكين (وام)



كشف مؤتمر الروبوتات العالمي 2025، المنعقد في العاصمة الصينية «بكين»، عن رؤية متكاملة لمستقبل الروبوتات البشرية والذكية، حيث تم الإعلان عن أبرز 10 تطبيقات عملية واعدة لها، إلى جانب تحديد 10 اتجاهات رئيسية ستوجه مسار تطويرها.

وقدم المعهد الصيني للإلكترونيات قائمة بأهم 10 مجالات، يتوقع أن تحدث فيها الروبوتات البشرية تأثيراً كبيراً، تشمل التصنيع المتقدم كالسيارات والسفن، والعمل في البيئات الخطرة كقطاع الطاقة والبتروكيماويات، والخدمات التجارية والمنزلية، والزراعة، بهدف رفع الكفاءة وتعزيز السلامة.