الإثنين 11 أغسطس 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
شيخة الجابري تكتب: بين الواقع والخداع

شيخة الجابري تكتب: بين الواقع والخداع
11 أغسطس 2025 01:31

«إنك تستطيع خداع الناس طويلاً، غير أنك لا تستطيع خداع نفسك كل الوقت».. هكذا يقول الحكماء، وهذه حقيقة للأسف، فأي إنسان بإمكانه خداع الناس زمناً طويلاً، لكنه أبداً لن يستطيع خداع نفسه، فالمرء أمام نفسه يتجرد من كل شيء، ولا يتبقى أمامه في لحظة صفاء ومصالحة مع النفس، إلا الاعتراف بكل شيء، أعني الاعتراف بكل ما لا يعرفه الغير عنه، وحتى هذا الأمر في حاجة إلى رباطة جأش وشجاعة.. فمن أين للمنافق بكل هذه الشفافية؟
اليوم في عالمنا المتأجج بالمشكلات وبالقضايا التي باتت تؤرق الجميع، ما ينفك أولئك المرضى عن الاستمرار في خداعهم، ورسم خططهم المدمرة للقضاء على البقية الباقية من البراءة والنقاء والفطرة الصافية التي جُبلنا عليها، إذ يكثر الخداع والنفاق الاجتماعي الواضح لكل راءٍ ومتابع لما يدور خلف كواليس العديد من المنصات الإعلامية، وتلك المسمّاة «وسائل تواصل اجتماعي».
ولأن المخادع يمارس فعلته الشنيعة تلك، فقد تعددت أوجه الخداع وأشكاله من حولنا، فمن الناس من يخدع الآخر بمحبة زائفة، ومنهم من يخدع أسرته الصغيرة بشديد الولاء والوفاء ويأتي عكس ذلك الفهم، وفئة أخرى تخدع مجتمعاتها بأنها كل شيء فيها، وهي في الحقيقة لا يربطها بها سوى المنفعة الذاتية، وتحقيق المغانم والمكاسب الشخصية.
هذه وغيرها نماذج موجودة بيننا، وإن أمعنّا النظر في تحليل تلك الشخصيات المُخادعة، سنكتشف أن أكثرهم يعانون نقاط ضعف وقصور في شخصياتهم، لذا يحاولون سد النقص في ممارسة الخداع، وهناك الكثير من هذه النماذج المؤذية.
أما الأدهى من هؤلاء وأولئك فهم أصحاب الشهادات الوهمية؛ فكم سمعنا في حياتنا من ألقاب يكرّم بها أصحاب المؤسسات وأرباب الجامعات بعض الذين بالمال ابتاعوا الشهادات فنالوا الأوسمة وحازوا التكريمات، بينما الحقيقيون يكدحون ويعملون في صمت دون أن يتنبّه لهم أحد، هذه بعض نماذج لفئات من البشر يعيشون بيننا نراهم ونجاملهم، ويضطر بعضنا إلى محاباتهم رغم أنه يعرف حقيقتهم، ويطالع صورهم الزائفة تلك التي يزيلون ألوانها كما تزيل المرأة مواد مكياجها في اليوم أكثر من مرة.

