الإثنين 11 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«مستديم».. مستقبل أخضر

«مستديم».. مستقبل أخضر
11 أغسطس 2025 01:31

منتسبات لبرنامج «مستديم» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار «عام المجتمع»، والذي استهدف بناء وتمكين قدرات الشباب الإماراتي في مجالات البيئة والزراعة، وتأهيلهم في مجال الاستدامة. وأقيم «مستديم» بمسارين متوازيين، حيث قادت شركة «سلال» المسار الأول في واحة الابتكار بمدينة العين، بينما قاد مركز «إكبا» المسار الثاني في مقره بدبي، وقدم البرنامج للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين النظرية والتطبيق، عبر ورش عمل متخصصة في مختبرات التربة والمياه، وتقنيات ما بعد الحصاد، وصحة المحاصيل، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية لتحفيز التفكير النقدي وحل المشكلات.
وقال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إن نجاح النسخة الأولى من البرنامج تؤكد على رؤية القيادة في الاستثمار بثرواتها الشبابية، ويمثل ملتحقو برنامج «مستديم» نواةَ رأس المال البشري الوطني الذي سيعتمد عليه مستقبل الاقتصاد الأخضر ومنظومة الأمن الغذائي المستدام.

أخبار ذات صلة
«المخترعين الإماراتية» و«دبي للسيليكون» تحتفلان بـ «يوم التفوق الحرفي»
الإعلام الإسباني يتغنى بمستوى العين بعد «ثلاثية غرناطة»
المصدر: وام
عام المجتمع
الاستدامة
العين
وزارة التغير المناخي والبيئة
الشباب
آخر الأخبار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
علوم الدار
رئيس الدولة يهنئ رئيس أذربيجان باتفاق السلام الأذري - الأرميني التاريخي
اليوم 19:59
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
الأخبار العالمية
وزير الحكم المحلي الفلسطيني لـ«الاتحاد»: جهود الإمارات في غزة مقدرة فلسطينياً وإقليمياً وعالمياً
11 أغسطس 2025
جانب من جلسة مجلس الأمن الدولي لبحث الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة جديدة بفعل الخطة الإسرائيلية لاحتلال غزة
11 أغسطس 2025
أطفال فلسطينيون وسط الخيام مع استمرار القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة
11 أغسطس 2025
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد سعودي بريطاني على ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة
11 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©