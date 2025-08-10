«مستديم».. مستقبل أخضر

منتسبات لبرنامج «مستديم» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار «عام المجتمع»، والذي استهدف بناء وتمكين قدرات الشباب الإماراتي في مجالات البيئة والزراعة، وتأهيلهم في مجال الاستدامة. وأقيم «مستديم» بمسارين متوازيين، حيث قادت شركة «سلال» المسار الأول في واحة الابتكار بمدينة العين، بينما قاد مركز «إكبا» المسار الثاني في مقره بدبي، وقدم البرنامج للمشاركين تجربة تعليمية متكاملة جمعت بين النظرية والتطبيق، عبر ورش عمل متخصصة في مختبرات التربة والمياه، وتقنيات ما بعد الحصاد، وصحة المحاصيل، بالإضافة إلى أنشطة تفاعلية لتحفيز التفكير النقدي وحل المشكلات.

وقال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إن نجاح النسخة الأولى من البرنامج تؤكد على رؤية القيادة في الاستثمار بثرواتها الشبابية، ويمثل ملتحقو برنامج «مستديم» نواةَ رأس المال البشري الوطني الذي سيعتمد عليه مستقبل الاقتصاد الأخضر ومنظومة الأمن الغذائي المستدام.