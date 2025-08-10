تصادم طائرتين في مطار أتلانتا

قالت شركة طيران "دلتا إيرلاينز" إن طائرة تابعة لها اصطدمت بطائرة أخرى أثناء دفعها للخلف من البوابة صباح الأحد في مطار مدينة أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا الأميركية.

وأفادت الشركة، في بيان موجز، إن جناح الطائرة "اصطدم حسب ما تردد" بطائرة لم تكن تحمل ركابا.

وكان من المقرر أن تقلع الرحلة من أتلانتا إلى مدينة "غواتيمالا" عاصمة جمهورية غواتيمالا، بحسب موقع متخصص في تتبع أعطال الرحلات الجوية.

ونقل الركاب إلى طائرة أخرى بعد حدوث تأخير.

وكان على متن الطائرة التجارية 192 راكبا، وطياران، وأربعة مضيفين جويين.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفقا لما أعلنته شركة "دلتا"، التي تتخذ من أتلانتا مقرا لها. ولم تتوفر على الفور معلومات إضافية عن الحادث.