الهند تعتقل أشخاصا يديرون وكالة وهمية لمحاربة الجريمة

أوقفت الشرطة الهندية ستة رجال بتهمة انتحال صفة عناصر شرطة وتحصيل أموال عن طريق الابتزاز من خلال موقع سمّوه زورا "مكتب مكافحة الجريمة".

وأفادت الشرطة، في بيان، بأن "مكتب التحقيقات الدولية في الجرائم"، الذي أنشأه الرجال الستة في بويدا بضاحية العاصمة نيودلهي، كان يستخدم شعارات الشرطة.

ويُشتبه في قيام الرجال الستة بتزوير وثائق وتشغيل موقع إلكتروني جمعوا من خلاله "تبرعات"، وفق المصدر نفسه.

وقدم هؤلاء أنفسهم على أنهم "موظفون حكوميون" و"مرتبطون بالشرطة الدولية (الإنتربول)" ووكالات مكافحة الجريمة الدولية.

وصادرت أجهزة إنفاذ القانون هواتف محمولة ودفاتر شيكات وأختاما رسمية وبطاقات هوية.

تأتي هذه الاعتقالات في أعقاب اعتقال رجل في أواخر يوليو الماضي بالقرب من نيودلهي، انتحل صفة سفير لدول وهمية لمدة عامين واحتال على الباحثين عن عمل عبر وعود بالعمل في الخارج.