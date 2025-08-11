الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

توسعة أول شاطئ ليلي في أبوظبي

توسعة أول شاطئ ليلي في أبوظبي
12 أغسطس 2025 01:20

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «جزيرة الحديريات» عن توسيع شاطئ مرسانا الشرقي، أول شاطئ مخصّص للسباحة الليلية في أبوظبي، حيث تمت مضاعفة طوله تقريباً استجابةً للإقبال الكبير، الذي شهده منذ افتتاحه في الأول في شهر يوليو. ويستقبل الشاطئ زواره حتى الساعة الـ 10 مساءً خلال أيام الأسبوع، ولغاية الـ 12 منتصف الليل في عطلة نهاية الأسبوع، واستقطب خلال شهره الأول، أعداداً متزايدة من الزوار الراغبين في الاستمتاع بأجواء البحر بعد غروب الشمس، وقضاء أوقات مميزة في أجواء اجتماعية عائلية بعيداً عن حرارة الصيف. ومع التوسع، تمت عملية تمديد الشاطئ المخصّص للسباحة الليلية من حوالي 140 متراً إلى 260 متراً، بزيادة قدرها 120 متراً على المنطقة الصالحة، إلى جانب تعزيز فرق الإنقاذ والأمن، ووضع أنظمة إنارة متطورة، تحت إشراف كوادر مؤهلة من المنقذين، لضمان راحة وسلامة مختلف الزوار، وبذلك يعزز شاطئ مرسانا الشرقي مكانة جزيرة الحديريات وجهة رياضية وترفيهية رائدة في أبوظبي على مدار العام.

أخبار ذات صلة
منصور المنصوري: ملتزمون بتبني أفكار الشباب وتعزيز قدراتهم
خبراء بالقطاع السياحي والفندقي لـ«الاتحاد»: 20% نمو متوقع في الطلب السياحي خلال موسم الشتاء
جزيرة الحديريات
أبوظبي
الصيف
الترفيه
