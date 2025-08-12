الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
خبراء يحذرون من تداعيات تسارع ذوبان الغطاء الجليدي بجبال الألب النمساوية

خبراء يحذرون من تداعيات تسارع ذوبان الغطاء الجليدي بجبال الألب النمساوية
12 أغسطس 2025 16:38

حذّر خبراء المناخ في النمسا من تسارع وتيرة تأثير تغير المناخ على ذوبان الغطاء الجليدي الدائم في مرتفعات سلسلة جبال الألب، ما يشكل خطراً متزايداً على استقرار المنحدرات والمناطق الجبلية المرتفعة، بسبب زيادة احتمالات حدوث الانهيارات والانزلاقات الصخرية والطينية مستقبلاً، واعتبروا أنه يمثل "قنبلة موقوته".

وأثار أحدث تقرير أعده "مرصد الأنهار الجليدية"، عن الأغطية الجليدية الجبلية، حالة من القلق البالغ، بسبب رصد تراجع جميع الأنهار الجليدية بوتيرة متسارعة ، وتقلص أكبر نهر جليدي في النمسا "Pasterze" بنحو 3 كيلومترات منذ منتصف الثمانينيات، مسجلاً تراجعاً قياسياً.

وأوضح الخبير فلوريان يورغايت، الباحث في مجال حماية البيئة، أن المنحدرات الجبلية أصبحت غير مستقرة ومعرضة للانزلاق بسبب ذوبان طبقة الجليد الدائم في السنوات الأخيرة، ولفت إلى أن الانهيارات الجبلية تحدث في فصل الصيف بوتيرة أكبر، حتى في المناطق الجبلية الباردة المرتفعة بشدة، مشدداً على ان تسارع ذوبان الأنهار الجليدية سرع من عدم استقرار المنحدرات في جبال الألب، ولفت إلى حدوث زيادة هائلة في الانهيارات الصخرية.

وأوضح تقرير المرصد أن ارتفاع درجات الحرارة والأجواء الدافئة للغاية، في موسم 2023/2024، تسببت في حدوث ثالث أعلى تراجع في الغطاء الجليدي الدائم على جبال الألب النمساوية، على مدار 134 عاماً، منذ بدء قياس الأنهار الجليدية، وأفاد التقرير أن الأنهار الجليدية في جبال "أوتستال"، عانت من أكبر خسائر في الطول، حيث تقلصت أطوال أهم 3 أنهار جليدية في تلك المنطقة بمقدار 227 مترًا، و 176 مترًا، و 104 أمتار على التوالي.

المصدر: وام
جبال الألب
الجليد
النمسا
