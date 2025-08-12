كاريس بشار  تنتظر «حبق»

سعيد ياسين (القاهرة)



تنتظر كاريس بشار عرض مسلسلها الجديد «حبق»، ويشاركها بطولته مهيار خضور، سلوم حداد، فادي صبيح، وتيسير عبود، ومن تأليف باسم السلكا وبلال شحادات، وإخراج باسم السلكا.

وأوضحت كاريس أن أحداث المسلسل تدور حول حكايات مختلفة لمجموعة من الشخصيات عاشت تجارب قاسية، ويتناول العمل تأثيرات بعض الأحداث على حياتهم النفسية والاجتماعية.

وكشفت كاريس أنها تستعد للمشاركة في بطولة مسلسل جديد، لم يحدد اسمه بعد، من إخراج رامي حنا، تتعاون فيه مع الممثل قصي خولي، بعدما حققا ثنائياً جماهيرياً ناجحاً من خلال عدد من المسلسلات، منها «هارون الرشيد»، «على قيد الحياة».