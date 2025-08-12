ألبومات صيف 2025.. تنعش السوق الغنائي

تامر عبد الحميد (أبوظبي)



يشهد صيف 2025 عودة قوية لعدد من نجوم الغناء في الوطن العربي، لإصدار ألبومات جديدة تنعش السوق الغنائي، وتعيد الألق إلى الساحة الموسيقية العربية، وذلك بعد سنوات من هيمنة الأغنيات المنفردة التي فرضتها سيطرة مواقع التواصل الاجتماعي. منافسة كبيرة شهدتها الساحة الفنية بين نخبة من أبرز نجوم الغناء، الذي قدموا ألبومات تحتوي على أغنيات متنوعة في الإيقاعات والألحان، والتوزيع الموسيقي، والدويتوهات المتفردة، إلى جانب خطط تسويقية وترويجية جديدة، ونهج مغاير في إصدار الألبومات.





في وقت قياسي

يأتي الفنان الإماراتي حسين الجسمي في مقدمة المطربين الذي عاد إلى تقديم الألبومات بعد فترة طويلة من الغياب عنها، بطرح مختلف وأسلوب جديد تحت عنوان «HJ2025».

ففي تجربة فنية غير تقليدية تعبّر عن جرأته ووعيه بتطور المشهد الموسيقي، أطلق الجسمي مشروعاً موسيقياً بعنوان HJ2025، الذي يشكّل رحلة موسيقية فريدة يطرح من خلاله أغنيتين جديدتين كل أسبوع على قناته الرسمية على «يوتيوب»، وعبر مختلف الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، طيلة صيف 2025، ليحمل كل عمل حكاية متفرّدة ومشاعر مختلفة، ويُجسّد من خلالها رؤية موسيقية حديثة تُعبّر عن غنى الأغنية العربية وتنوّعها، سواء في المضمون أو التوزيع والأداء، ضمن رؤية متكاملة تعكس ذائقة جيل اليوم وتواكب أحدث معايير الإنتاج الموسيقي.



8 أغنيات

قدم الجسمي حتى الآن 8 أغنيات متنوعة اللهجات بين الإماراتي والخليجي والمصري، هي: «يا نسيم هب جدواكم» من أشعار المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، «في وقت قياسي»، «مستنيك»، «يا ناقد الناس»، «أنا والقمر»، «الحنين»، «النور»، و«سد باب القلب».

وصوّر الجسمي أغنية «مستنيك» باللهجة المصرية على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات تامر حسين، ورؤية فنية وألحان حسين الجسمي، وتوزيع مادي، وتحمل في طيّاتها مشاعر الحب والانتظار بلغة موسيقية صادقة، وجرى تنفيذ الكليب بمشاركة تمثيلية لافتة من الممثلين محمد فراج وبسنت شوقي، ما أضفى على العمل بُعداً درامياً مميزاً.





توليفة غنائية

ضمن توليفة غنية تجمع بين الأغنيات الرومانسية والهادئة والإيقاعية السريعة والشبابية، أطلق عمرو دياب ألبومه الجديد «ابتدينا» الذي تعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم: عمرو مصطفى، تامر حسين، عادل حقي، عزيز الشافعي، بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أحمد إبراهيم، محمد يحيى، وملاك عادل. يتضمن الألبوم 15 أغنية، للمرة الأولى في مسيرته الفنية، منها: «ارجعلها»، «ابتدينا»، «شايف قمر»، «بابا»، «إشارات»، و«هلونهم». وكعادته نجح دياب في تصدر المشهد الغنائي و«ترند» مواقع التواصل، بعدما قدم أغنيتين وصورهما فيديو كليب، هما: «خطفوني» بمشاركة ابنته جنى الغناء بالإنجليزية والعربية، و«يلا» بمشاركة ابنه عبدالله الغناء بالإنجليزية، مؤكداً حضوره الفني المستمر وقدرته على تقديم الجديد رغم عمره الفني الطويل.





عودة

وبعد فترة من الغياب، يعود محمد منير إلى الساحة الفنية، من خلال ألبوم جديد يضم 10 أغنيات متنوعة بين الطابع الرومانسي والدرامي، منها: «ملامحنا»، «مقدرش»، «وطن»، و«أنا الذي». ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين من أجيال مختلفة، أبرزهم، منة القيعي، مصطفى حدوته، تامر حسين، كوثر مصطفى، عزيز الشافعي، وأحمد زعيم.





«حالة طوارئ»

طرحت نجوى كرم ألبومها الجديد «حالة طوارئ»، الذي يتضمن باقة من الأغنيات المتنوعة منها «شريك قلبي»، كلمات وألحان إيفان نصوح وتوزيع هادي شرارة. وتعود نجوى من خلاله إلى التعاون مع عماد شمس الدين في الكلمات والألحان، في مزيج يعكس الكيمياء الفنية التي تجمهما في أغنية «أيّا أنا بدّك» كلمات نزار فرنسيس، وتوزيع هادي شرارة وإيلي بربر، كما تجدّد تعاونها مع الموسيقار والملحن د. طلال من خلال أغنية «وينك حبيبي»، كلمات طلال حيدر، وتوزيع فادي جيجي. وللمرة الأولي في مسرتها الفنية، تصوّر نجوى جميع أغنيات ألبومها على طريقة الفيديو كليب، وقد تولى إخراجها بيار خضرا.



لينا ميعاد

طرح تامر حسني ألبومه الجديد «لينا ميعاد»، الذي تصدرت أغلب أغنياته المواقع الموسيقية الرقمية، من بينها: «حبيبي تقلان»، «الاحتياج وحش»، «هيموت ويرجع»، «مستني إيه»، «يا حب»، «هو ده بقى». وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين منهم أحمد المالكى، عمرو الشاذلى، ورامي جمال، كما قدم عدداً من الدويتوهات التي حصدت مشاهدات واسعة ونالت انتشاراً واسعاً، هي: «الذوق العالي» مع محمد منير، «ملكة جمال الكون» مع الشامي، و«قلوده» مع أحمد بحر.





نهج فني

بنهج فني جديد خلال مسيرته، أصدر أحمد سعد ألبومه الجديد «بيستهبل» على جزئين، الأول يحمل عنوان «الوش الأول»، ويضم أغنيات «بيستهبل»، «أخويا»، «مكسرات»، «بطة»، و«تاني». و«الوش الثاني» يضم أغنيات «شفتشي»، «اتك اتك»، «حبيبي ياه ياه»، «اتحسدنا»، و«بلونة». وقد صوّر سعد عدداً من أغاني الألبوم على طريقة الفيديو كليب، تصدرت المشهد الغنائي، منها: أغنية «تاني» مع روبي، و«أخويا» مع شقيقه عمرو سعد.





Nancy 11

أصدرت نانسي عجرم ألبومها الجديد Nancy 11، ويضم 11 أغنية متنوعة باللهجتين اللبنانية والمصرية، من بينها: «بدي قول بحبك»، «سيدي يا سيدي»، «أنا هفضل أغني»، «لغة الحب»، و«غيرانين». وقد تنوّعت الأغاني من حيث الشكل والمضمون، بين الرومانسي والدرامي إلى الإيقاعي الاستعراضي، وتنقلت نانسي من خلاله ببراعة بين أنماط موسيقية متنوعة تشمل موسيقى البوب والروك وإل آر آند بي والمقسوم.