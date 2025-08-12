الثلاثاء 12 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
علماء يلتقطون صورة "عين سارون" من مجرة بعيدة

علماء يلتقطون صورة "عين سارون" من مجرة بعيدة
12 أغسطس 2025 21:29

 التقط علماء الفلك صورة لنفاثات كونية متجهة مباشرة إلى الأرض - وهي عبارة عن شعاع بلازما ساخن يمتد عبر مسافات واسعة تقريبا بسرعة الضوء- والتي يقولون إنها تبدو وكأنها "عين سارون" من كتاب "سيد الخواتم".
وتنشأ الصورة من بلازار، وهو نوع من المجرات النشطة التي تعمل بواسطة ثقب أسود فائق الكتلة يصدر نيوتريونات أو جسيمات ابتدائية محايدة كهربائيا مع كتلة صغيرة جدا، وفقا لدراسة نشرت اليوم الثلاثاء في مجلة الفلك والفيزياء الفلكية.
وكان البلازار، الذي يقع على بعد مليارات السنوات الضوئية، لفترة طويلة لغزاً للعلماء.
 وكان مرصد "آيس كيوب نيوترينو"، الذي يدرس علم الفلك والفيزياء النيوترينو، قد حدد أنه البلازار الأكثر سطوعاً والمعروف بإنبعاث نيوترينو في السماء.
ومع ذلك يبدو أن النفاثات الراديوية الخاصة به (وهي تيارات عالية السرعة من الجسيمات والإشعاع الكهرومغناطيسي تمتد لمسافات كبيرة من بعض الأجرام السماوية) تتحرك ببطء، على عكس التوقعات بأن أسرع النفاثات يمكن أن تدفع مثل هذه الانبعاثات عالية الطاقة.
وقال بيان إنه بعد 15 عاما من البحث، باستخدام نظام التلسكوب المتخصص المعروف باسم "مجموعة القاعدة الطويلة للغاية"، تمكن الباحثون من إنتاج صورة بدقة استثنائية. 

المصدر: د ب أ
