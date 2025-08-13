الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
إطلاق الصاروخ الأوروبي "أريان 6" إلى الفضاء

إطلاق الصاروخ الأوروبي "أريان 6" إلى الفضاء
13 أغسطس 2025 10:56

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية، اليوم، عن إطلاق الصاروخ الأوروبي المشترك "أريان 6"، ناقلًا قمراً صناعياً متطوراً للطقس والمناخ إلى المدار.

وانطلق الصاروخ في رحلته الثالثة، من مركز الفضاء الأوروبي في كورو بـ"جيانا" الفرنسية، حاملًا على متنه القمر الصناعي "Metop-SGA1"، وهو قمر صناعي للطقس يزن 4040 كيلوغرامًا، وستشغله المنظمة الأوروبية لاستغلال الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية "EUMETSAT”.وأطلق "أريان 6" القمر "Metop-SGA1"، في مدار قطبي على بعد نحو 800 كيلومتر فوق الأرض، وذلك بعد 64 دقيقة من الإطلاق.

وأوضحت الوكالة، أن القمر الصناعي يحمل على متنه ستة أجهزة، سيبدأ باستخدامها لجمع بيانات متنوعة عن الطقس والمناخ، وسيستمر في ذلك طوال فترة تشغيله المتوقعة والتي تبلغ 7.5 سنة.

وسيوفّر القمر الصناعي، مراقبة عالمية للطقس والمناخ من مدار قطبي إلى مستوى جديد، مما يوفّر ملاحظات عالية الدقة لدرجة الحرارة وهطول الأمطار والسحب والرياح، والتلوث ورطوبة التربة والغبار البركاني.-

المصدر: وام
الفضاء
قمر صناعي
أوروبا
