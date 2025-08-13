الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
زخات شهب برسيد تصل الذروة مع 60 شهابًا في الساعة

زخات شهب برسيد تصل الذروة مع 60 شهابًا في الساعة
13 أغسطس 2025 12:15

 بلغت زخات شهب "برسيد" المبهرة ذروتها مساء أمس الثلاثاء، ما أتاح إمكانية رصد 60 شهاباً في الساعة الواحدة، إلى جانب تقديرات تصل إلى 100 شهاب من مواقع معينة، بحسب ما قاله علماء فلك ألمان.

وأوضح مرصد "روديفيش" بشرق ألمانيا، أن ضوء القمر الساطع تسبب قي إعاقة أجواء المشاهدة، حيث ارتفع القمر شبه المكتمل بينما كانت الشهب تقترب من الأرض.

يشار إلى أن شهب "برسيد" عبارة عن حطام من المذنب "109 بي/سويفت-تاتل"، الذي تمر به الأرض في مدار دورانها حول الشمس.

وتحترق جزيئات الغبار عند دخولها الغلاف الجوي لكوكب الأرض، فيصدر عنها خطوطاً ضوئية ساطعة. جدير بالذكر أن شهب "برسيد" المبهرة التي تتحرك بسرعة تقدر بنحو 60 كيلومتراً في الثانية، تعد من أسرع الشهب، وعادة ما تتحلل تماماً. وتجذب الظاهرة السماوية أنظار المولعين بالفلك حول العالم. 

المصدر: وكالات
الفلك
الشهب
زخات الشهب
