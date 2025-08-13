الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الترفيه

اكتشاف متحجرة لحوت في أستراليا يعود لعصر ما قبل التاريخ

13 أغسطس 2025 15:05

اكتشف علماء أستراليون متحجرة حوت حاد الأسنان، وهو حيوان مفترس كان يجوب البحار قبل 26 مليون سنة.

وأعادت متاحف فيكتوريا في ملبورن تكوين هذا النوع استناداً إلى متحجرة جمجمة كانت لا تزال محفوظة بشكل جيد، عندما عُثر عليها عام 2019 في مقاطعة سيرف كوست، جنوب غرب المدينة.

وتوصّلَ العلماءُ إلى أنه: "حيوان مفترس سريع الحركة وحاد الأسنان" بحجم الدلفين تقريباً. قال الباحث رويريد دنكان إنه "في الأساس حوت صغير ذو عيون كبيرة وفم مليء بأسنان حادة كالشفرة".

أخبار ذات صلة
وأضاف: "تخيلوا نسخة من الحوت الباليني شبيهة بسمك القرش، إذ هو صغير ويوحي ظاهرياً بأنه ظريف، لكنّ شكله خادع، وهو بالتأكيد يتسم بالشراسة".

وتعود الجمجمة إلى مجموعة من حيتان ما قبل التاريخ، وثمة قرابة بعيدة بينها وبين حيتان اليوم، التي تتغذى بالترشيح لكنها أصغر حجماً. وهذا هو رابع نوع من هذه الفئة من الحيتان يُكتشف على الإطلاق، وفقاً لمتاحف فيكتوريا.

وقال عالم "الإحاثة" إريك فيتزجيرالد الذي شاركَ في إعداد الدراسة المنشورة في "زولوجيكل جورنال أو ذي لينيين سوسايتي": إن "هذه المتحجرة توفّر فهماً أعمق لكيفية نمو الحيتان القديمة وتطورها، وكيف ساهم التطور في تشكيل أجسامها أثناء تكيفها مع الحياة البحرية".

المصدر: وكالات
