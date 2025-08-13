الأربعاء 13 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

علماء يطورون بكتيريا بشيفرة جينية غير مسبوقة

علماء يطورون بكتيريا بشيفرة جينية غير مسبوقة
13 أغسطس 2025 14:30

طور علماء بريطانيون سلالة جديدة من بكتيريا الإشريكية القولونية "Escherichia coli" بشيفرة جينية معدلة جذرياً.

ووفقاً للباحثين من "مختبر الأحياء البيولوجية الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية البريطانية"، أنه من المتعارف عليه أن الشيفرة الجينية تتألف من ثلاثيات من النيوكليوتيدات تسمى الكودات، وهي المسؤولة عن تخليق البروتينات الضرورية للحياة، وفي الطبيعة، توجد 64 كوداً، لكن يكفي 21 كوداً فقط لبناء 20 حمضاً أمينياً بالإضافة إلى إشارة التوقف، في حين أصبحت السلالة الجديدة المطورة الآن تتكون من 57 كودا فقط بدلا من 64 المعتادة.

ويساعد هذا التطوير في جعل هذا الجينوم المختزل هو الأكثر إحكاما بين الجينومات المعروفة، فمن خلال تقليل عدد الكودات، حرر الخبراء جزءا من لغة الحمض النووي "DNA"، ما يوفر إمكانية ابتكار وتطبيق أحماض أمينية جديدة غير موجودة في الطبيعة. وكان العلماء قد أنشأوا عام 2019 سلالة "Syn61" التي تحتوي على 61 كودا، ما تطلب إجراء 18 ألف تعديل في الحمض النووي.

أخبار ذات صلة
تنديد غربي واسع بالوضع الإنساني في غزة
بريطانيا توسع نطاق برنامج الترحيل للمجرمين الأجانب

وخلال هذه الدراسة، قام الفريق بقيادة ويسلي روبرتسون عالم البيولوجيا التركيبية بإجراء أكثر من 100 ألف تعديل، لينتج عنها سلالة جديدة تدعى "Syn57". وقال روبرتسون، إن سلالة Syn57 تنمو حاليا أبطأ بأربع مرات من بكتيريا الإشريكية القولونية العادية، لكن العلماء يعتقدون أن المزيد من التعديلات سيعزز سرعة نموها. ومن المعروف أن السلالة السابقة "Syn61" تستخدم لصنع أدوية أكثر موثوقية.

ويصف روبرتسون هذه السلالة الجديدة بأنها تمتلك جينوما أعيدت شفرته جذريا، ويعد هذا الجينوم مثالا لقدرة البيولوجيا التركيبية على نقل التسلسلات الجينية إلى "مجالات غير متاحة للحياة الطبيعية". وتكمن أهمية هذه البكتيريا المطورة في أنها ستساعد في إنشاء بكتيريا ذات خصائص فريدة ومقاومة للفيروسات، وتفتح آفاقا جديدة لتطوير أدوية مبتكرة ومواد مستقبلية، وهي خطوة مهمة في مجالي البيولوجيا التركيبية والهندسة الوراثية. 

المصدر: وام
بريطانيا
الجينات
آخر الأخبار
فاتسكه يترشح لرئاسة دورتموند
الرياضة
فاتسكه يترشح لرئاسة دورتموند
اليوم 16:10
إيلون ماسك
الذكاء الاصطناعي
إيلون ماسك يخسر أولى معاركه القضائية أمام "أوبن أيه أي"
اليوم 16:08
بورنموث يضم «صفقة دفاعية»
الرياضة
بورنموث يضم «صفقة دفاعية»
اليوم 16:07
خبراء: موجات الحر الممتدة تشكل خطراً متزايداً على حياة البشر
الأخبار العالمية
خبراء: موجات الحر الممتدة تشكل خطراً متزايداً على حياة البشر
اليوم 16:06
لايبزح يقترب من رومولو
الرياضة
لايبزح يقترب من رومولو
اليوم 16:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©