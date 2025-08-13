الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
جوجل ستنفق 9 مليارات دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي

جوجل ستنفق 9 مليارات دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي
14 أغسطس 2025 00:58

 قالت شركة جوجل التابعة لألفابت اليوم الأربعاء إنها ستنفق تسعة مليارات دولار إضافية في ولاية أوكلاهوما على مدى العامين المقبلين لتوسيع البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
وستبني الشركة مركزاً جديداً للبيانات في ستيلووتر وستوسع منشأتها في براير لدعم الطاقة الاستيعابية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الولايات المتحدة إلى جانب برامج للتعليم والقوى العاملة.
وتسلط الخطة الضوء على المنافسة المتزايدة بين شركات التكنولوجيا الكبرى لتحظى بمواقع ومواهب وسط الطلب المتزايد على خدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

