«نحن ممتنون» لعمال العين

«نحن ممتنون» لعمال العين
14 أغسطس 2025 01:25

العين (وام)

نفّذ مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، ومجموعة تدوير، مبادرة «نحن ممتنون» لدعم فئة العمال في حديقة الطوية.
وتضمّنت المبادرة توزيع حقائب ومستلزمات للعمال التي تساهم في التخفيف عنهم أجواء العمل الحارة خلال فصل الصيف. وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، أن المركز نفّذ مبادرة «نحن ممتنون» لفئة العمال، التي تهدف إلى دعم هذه الفئة وإدخال السرور في قلوبهم، وكذلك ترسيخ قيم الإنسانية.

