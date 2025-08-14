الخميس 14 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

أرانب "بقرون" تثير ذعراً في ولاية أميركية

أرانب "بقرون" تثير ذعراً في ولاية أميركية
14 أغسطس 2025 09:47

 قد تبدو مجموعة من الأرانب في ولاية كولورادو الأميركية، تعاني من طفرات نمو مشوهة تشبه القرون، وكأنها خرجت من فيلم رعب منخفض التكلفة، لكن العلماء يقولون إنه لا داعي للذعر.. فهذه الكائنات الفروية مصابة بفيروس شائع نسبياً.

الأرانب التي شوهدت مؤخراً في مدينة فورت كولينز مصابة بفيروس يعرف باسم فيروس شوب الحليمي، وهو في الغالب غير ضار، ويسبب نمواً يشبه الثآليل تبرز من وجوهها مثل قرون متضخمة. وأثارت الصور المنتشرة لهذه الأرانب موجة من الألقاب الساخرة، منها "أرانب فرانكشتاين"، و"أرانب الزومبي"، لكن هذه الإصابة ليست جديدة، إذ ألهم الفيروس أساطير قديمة، وأسهم في أبحاث علمية قبل نحو 100 عام.

ويعتقد أن الفيروس كان وراء أسطورة الـ"جاكالوب" في أمريكا الشمالية منذ قرون، وهي تحكي عن أرنب له قرون أو قرون غزلان، إلى جانب أشكال أخرى من الحيوانات. كما ساعد المرض العلماء على فهم العلاقة بين الفيروسات والسرطان، مثل فيروس الورم الحليمي البشري.

وسمي الفيروس على اسم الدكتور ريتشارد شوب، أستاذ في جامعة روكفلر، الذي اكتشف المرض لدى الأرانب قطنية الذيل في ثلاثينيات القرن الماضي. بدأت أخبار ظهور هذه الأرانب في فورت كولينز، الواقعة على بعد 105 كيلومترات شمال دنفر، بالانتشار بعدما بدأ السكان بمشاهدتها والتقاط الصور لها.

وقالت كارا فان هووس، المتحدثة باسم هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو، الأربعاء، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن الهيئة تلقت بلاغات عن الأرانب التي شوهدت في فورت كولينز، لكنها أوضحت أن رؤية أرانب مصابة بهذا الفيروس أمر غير نادر، خصوصا في الصيف، حين تنشط البراغيث والقراد التي تنقل العدوى. وأضافت أن الفيروس ينتقل بين الأرانب، لكنه لا يصيب أنواعاً أخرى، بما في ذلك البشر والحيوانات الأليفة. 

