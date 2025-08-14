لأول مرة.. مسابقة رياضية عالمية للروبوتات البشرية

رقصت الروبوتات البشرية على أنغام الهيب هوب، وأدت عروضا لفنون الدفاع عن النفس، وعزفت على لوحة المفاتيح، والجيتار، والطبول خلال حفل افتتاح أول ألعاب عالمية للروبوتات البشرية في بكين، مساء الخميس.

من حفل افتتاح بطولة أول منافسات رياضية عالمية بين الروربوتات البشرية

تنطلق المسابقة، الجمعة، بمشاركة أكثر من 500 روبوت بشري ضمن 280 فريقا من 16 دولة، منها الولايات المتحدة وألمانيا واليابان، في منافسات رياضية تشمل كرة القدم والعدو والملاكمة.

يأتي هذا الحدث في وقت كثفت فيه الصين جهودها لتطوير روبوتات بشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وخلال حفل الافتتاح، استعرضت الروبوتات مهاراتها في كرة القدم والملاكمة وغيرها من الرياضات، مع قيام بعضها بالتشجيع والقفز الخلفي كما لو كانت في حدث رياضي حقيقي.

وسجل أحد لاعبي كرة القدم من الروبوتات هدفا بعد عدة محاولات، مما أسقط حارس المرمى الروبوت على الأرض.

وسقط لاعب آخر لكنه نهض دون مساعدة. وعرضت الروبوتات أيضا قبعات وملابس عصرية إلى جانب العارضين البشريين.

روبوتات ترقص في حفل افتتاح بطولة أول منافسات رياضية عالمية بين الروربوتات البشرية

ونقلت صحيفة "الشعب" اليومية الصينية الرسمية عن مسؤول حكومي في بكين قوله إن كل روبوت يشارك في هذا الحدث "يصنع التاريخ."

ومن المقرر أن يستمر الحدث لمدة ثلاثة أيام، وينتهي يوم الأحد القادم. وتتراوح أسعار التذاكر المباعة للجمهور بين 180 يوانا (25 دولارا أميركيا) و580 يوانا (80 دولارا).