«الإعلام الإبداعي» و«أبوظبي للأفلام» تنظمان عرضاً خاصاً لـWar 2

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

نظّم مسؤولو «هيئة الإعلام الإبداعي» و«لجنة أبوظبي للأفلام»، مساء أمس، عرضاً خاصاً للفيلم البوليوودي الجديد War 2، الذي تم تصوير عدد من مشاهده في أبوظبي، ويجمع اثنين من نجوم الأكشن في السينما الهندية، هما هريثيك روشان وإن. تي. آر جونيور. وذلك بحضور محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة، وسمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»، وعائشة الجنيبي، مدير إدارة تطوير المواهب في «هيئة الإعلام الإبداعي»، وعدد من صناع «الفن السابع» ومحبي السينما البوليوودية.

صُوّر الفيلم في عدد من أبرز مواقع العاصمة الإماراتية وأماكنها السياحية في جزيرة ياس، وسيعرض جماهيرياً اليوم في صالات السينما المحلية والعالمية، باللغات الهندية والتاميلية والتيلجو.

الفيلم هو الجزء الثاني من العمل السينمائي الناجح «War» الذي حقق إيرادات قياسية في شباك التذاكر، ويُعتبر من أضخم الإنتاجات السينمائية الهندية. وهو إخراج أيان موكيرجي، إنتاج أديتيا تشوبرا تحت مظلة شركة «ياش راج فيلمز»، ويشارك في بطولته هريثيك روشان وإن. تي. آر جونيور، اللذان يحتفلان هذا العام بمرور 25 عاماً على مسيرتهما السينمائية من خلال هذا العمل.

تدور أحداث الجزء الثاني من War حول عميل الهند الأول «كبير» الذي يؤديه هريثيك روشان، الذي تمرّد وخرج عن القانون، وينطلق العميل «فيكرام» الذي يجسّده إن. تي. آر جونيور، في مهمة مطاردته وتقديمه للعدالة، ضمن مشاهد مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة.

وقال محمد ضبيع، المدير العام لـ«هيئة الإعلام الإبداعي» بالإنابة: تظل صناعة السينما الهندية في صدارة الشراكات التي نواصل الجهود لتعزيزها وتوسيعها مع شركات إنتاج موثوقة مثل «ياش راج فيلمز»، والتي تمتلك إرثاً يمتد لأكثر من 5 عقود.

وأضاف: نفخر باستقطاب مواهب عالمية لاكتشاف ما توفره أبوظبي من تنوع فريد في مواقع التصوير، وكفاءات ومهارات فنية متميزة، والاستفادة من برنامج الحوافز المُعزز من «لجنة أبوظبي للأفلام»، والذي أسهم في جعل أبوظبي وجهة مفضلة لاستقطاب الإنتاجات الضخمة من هوليوود وبوليوود والعالم العربي.

وقال سمير الجابري، رئيس «لجنة أبوظبي للأفلام»: نحن نفخر بأن يكون War 2 هو الإنتاج الهندي الضخم الـ14 الذي يحظى بدعم برنامج الحوافز المعزّز الذي توفره «لجنة أبوظبي للأفلام»، بما يرسخ مكانة أبوظبي، موطناً رئيساً لصناعة السينما الهندية.

وأضاف: يُعتبر الفيلم هو التعاون الثالث مع «ياش راج فيلمز» بعد نجاح فيلمي Tiger Zinda Hai و Bunty Aur Bbali 2، وهو ما يعكس ثقة كبرى شركات الإنتاج الهندية في البنية التحتية المتطورة ومواقع التصوير الفريدة التي جعلت من أبوظبي وجهة عالمية رائدة لأضخم الأعمال السينمائية العالمية.