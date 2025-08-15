طلبة الإمارات يستثمرون الصيف بالعلم والخبرات

خولة علي (أبوظبي)

في مشهد يعكس وعي جيل طموح ومسؤول، يبرهن طلبة الإمارات أن الإجازة الصيفية ليست مجرد وقت للراحة، بل مساحة ثمينة لاكتساب الخبرات. فمن خلال انخراطهم في برامج نوعية وأنشطة تعليمية ومهارية، يستطيعون تحويل فراغ الصيف إلى تجربة غنية بالتعلم والابتكار وبناء الشخصية. وإن ما يحققه هؤلاء الطلبة من إنجازات خلال العطلة يكشف عن جيل يرى في كل فرصة خطوة نحو المستقبل، ويؤمن بأن الإبداع لا يتوقف عند جدران المدرسة، بل يمتد إلى كل لحظة تستثمر بوعي وشغف.



نقطة الانطلاقة

بينما يختار البعض أن يكون الصيف موسماً للراحة والانفصال عن المسؤوليات، اختارت الطالبة أمل عبد العزيز العبدولي أن يكون صيفها نقطة انطلاق نحو النمو الذاتي والمهني، محولة الإجازة إلى منصة لبناء الذات واكتشاف الطاقات. فمن خلال مشاركات متنوعة في برامج تعليمية وريادية، قررت أن تستثمر وقتها في تجارب ثرية تصقل شخصيتها، وتوسع مداركها، وتقربها من مستقبل تصنعه بإرادتها. وقالت: وقتي رأس مالي وأنا من يديره، وهو الشعار الذي اختارته ليكون نهجاً في رحلتي الصيفية التي بدأتها ببرنامج «صناع المحتوى التاريخي» الذي أطلقته أكاديمية الإعلام الجديد بالتعاون مع أكاديمية التاريخ، حيث تعلمت كيف أعيد سرد التاريخ بأسلوب عصري مؤثر. وتعلمت كيف أبحث وأوثق وأصوغ محتوى يعكس هويتنا العربية.

أما محطتها الثانية، فكانت في برنامج «نواة» التابع لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والذي شاركت فيه للمرة الثانية، مؤكدةً أن التعلم تجربة تتجدد بالنضج والتطلعات. وتستعد أمل اليوم لخوض تجربة جديدة من خلال التحاقها ببرنامج «سواعد الأمان» مع شرطة دبي، حيث تم ترشيحها للتدريب في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واصفةً ذلك بأنه «حلم يكبر» ويدفعها لفهم عالم الأمن والعمل الميداني وتحليل القضايا.



مهارات جديدة

ذكرت الطالبة وريفه عبيد محمد أن الإجازة الصيفية كانت فرصة حقيقية لتطوير الذات واستكشاف القدرات. وأوضحت أنه من خلال مشاركتها في عدد من البرامج مثل TKS وأولمبياد الرياضيات وجيل العلوم، شعرت بأنها تقترب أكثر من طموحاتها، كما اكتسبت مهارات جديدة في التفكير النقدي والعمل الجماعي والتواصل مع عقول مبدعة من مختلف الثقافات. وكل نشاط خضته أضاف لها بعداً جديداً.

وأضافت: ما يميز هذه البرامج أنها منحتني الثقة والمسؤولية، وجعلتني أؤمن بأن الطريق إلى الحلم لا يبدأ من الجامعة فقط، بل مع كل تجربة أعيشها، ومع كل مهارة أتعلمها.



مهارات تقنية

في تجربة صيفية مختلفة، اختارت الطالبة شيخة خميس الكندي، من الصف السادس، أن تستثمر إجازتها في تطوير مهاراتها التقنية من خلال التحاقها ببرنامج «نشء الفجيرة رواد التقنية»، الذي نظم بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية. وقالت شيخة عن هذه التجربة: كنت أبحث عن شيء مفيد أتعلمه في الإجازة، واخترت هذا البرنامج لأنه يعلمنا عن المستقبل بطريقة ممتعة ومفيدة. وتضيف أنها اكتسبت من خلاله مهارات متعددة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب التعرف على مفاهيم ريادة الأعمال وتطبيقها عملياً في مشاريع تخدم قطاعات حيوية كالصحة والتعليم والسياحة. وتابعت: تعلمت كيف أفكر بطريقة نقدية ومبدعة، وتعاونت مع زملائي وتبادلنا الأفكار حيث ساعدني البرنامج على فهم التكنولوجيا بشكل أعمق، ومنحني ثقة أكبر في استخدامها، بالإضافة إلى حصولي على شهادة معتمدة تُعد دافعاً إضافياً للاستمرار في هذا المجال.



التعلم والاكتشاف

اختارت الطلبة هيام فهد الحساني أن تجعل من عطلتها الصيفية محطة لاكتساب التجارب، مفضلة أن تجمع بين شغف التعلم ومتعة الترحال. وقالت: قررت ألا أترك الأيام تمر بلا معنى، فقسمت إجازتي إلى محطات تنمي ذاتي وتفتح لي آفاقاً جديدة. بدأت رحلتها بالمشاركة في برنامج «نواة» التابع لمؤسسة ربع قرن، والذي وصفته بأنه من أجمل التجارب التي خاضتها، لما حمله من ورش ثقافية وفنية وتطويرية ساعدتها على اكتساب مهارات التخطيط والعمل الجماعي والقيادة، إلى جانب الثقة بالنفس والتعبير الحر. وأضافت: نفذنا مشروعاً بسيطاً في نهاية البرنامج، وكان شعور الإنجاز لا يوصف. ولم تكتفِ الحساني بالتطوير الشخصي، بل حرصت على تجديد طاقتها من خلال رحلة إلى سلطنة عمان، معتبرةً إياها فرصة للراحة الذهنية واكتشاف الثقافات.