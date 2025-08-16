خطوات قليلة يوميا تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين

أظهرت دراسة أن المشي يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وأضافت الدراسة، التي نُشرت في المجلة الأوروبية لطب القلب الوقائي، أن القيام بخطوات إضافية يوميًا، بالإضافة إلى المشي بسرعة أكبر، يُقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية وقصور القلب والسكتات الدماغية.

صرح الدكتور إيمانويل ستاماتاكيس، الأستاذ في جامعة سيدني، أستراليا، والذي أشرف على الدراسة، في بيان صحفي "تُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تُظهر علاقة بين عدد الخطوات اليومية والمشاكل الرئيسية في القلب والأوعية الدموية. باختصار، وجدنا أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فكلما زادت شدة المشي، انخفض خطر إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة في المستقبل. تدعم هذه النتائج الرسالة القائلة بأن أي قدر من النشاط البدني مفيد، حتى لو كان أقل من الهدف اليومي الموصى به على نطاق واسع وهو 10 آلاف خطوة".

3 آلاف خطوة يوميًا

في إطار دراستهم، فحص الباحثون بيانات أكثر من 32 ألف شخص مسجلين في قاعدة بيانات البنك الحيوي البريطاني. شُخِّص المشاركون بارتفاع ضغط الدم. ارتدوا أجهزة قياس التسارع على المعصم لمدة أسبوع لقياس سرعة المشي والمسافة التي قطعوها.

وجد الباحثون أنه بالمقارنة مع عدد خطوات يومي يبلغ 2300 خطوة، فإن المشي أكثر من 3000 خطوة يوميًا والمشي بانتظام بسرعة أعلى ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الرئيسية بنسبة 17% لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

مع كل 1000 خطوة إضافية يوميًا، انخفض خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 22%، وانخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24%، وانخفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 9%.

وصرح ستاماتاكيس "توفر نتائجنا للمرضى أهدافًا سهلة المنال وقابلة للقياس لصحة القلب، حتى في حال اتباع نظام أقل من 10 آلاف خطوة يوميًا. ينبغي على الأطباء التشجيع على النشاط البدني كرعاية أساسية، وخاصةً لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم. يمكن لنتائجنا أن تُسهم في وضع توصيات جديدة للصحة العامة مُصممة خصيصًا لهؤلاء المرضى. ويمكن أن تأخذ التوصيات المستقبلية بشأن المشي، لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم في الاعتبار، تعزيز شدة الخطوات".

تمارين مفيدة لصحة القلب

تُضاف هذه الدراسة إلى مجموعة متنامية من الأبحاث التي تُثبت أن أي قدر من التمارين الرياضية يُمكن أن يُفيد في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

علّق الدكتور تشنغ هان تشن، طبيب القلب في كاليفورنيا، والذي لم يُشارك في البحث، لموقع "ميديكال نيوز توداي" قائلًا "تُعد هذه النتائج مهمة لأنها تُظهر علاقة واضحة جدًا بين الجرعة والاستجابة بين المشي وتحسين مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حتى عند مستويات المشي المنخفضة. وتشير هذه النتائج إلى أن بعض النشاط البدني أفضل من لا شيء، وأن زيادة النشاط البدني قد تكون أفضل".

خلصت الدراسة أيضًا إلى أن اتخاذ أي خطوات إضافية تزيد عن 10 آلاف خطوة يوميًا يرتبط بفوائد إضافية في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ووفقًا للدكتور كارل جيه. لافي جونيور، المدير الطبي لإعادة تأهيل القلب وأمراض القلب الوقائية، فإن للمشي فوائد عديدة لتحسين الصحة. وقال لافي، الذي لم يشارك في هذه الدراسة "الفوائد عديدة، بما في ذلك تحسين مؤشرات القلب الأيضية، بما في ذلك متلازمة التمثيل الغذائي وداء السكري، وتقليل الالتهابات، وتقليل الضغط النفسي".

وأضاف "من أهم ما يُسهم به النشاط البدني في تحسين التشخيص هو تحسين مستويات اللياقة القلبية التنفسية"، موضحا أن "المشي أو ممارسة التمارين الرياضية بكثافة أعلى (مثل الخطوات السريعة والجري وما إلى ذلك) يحسن اللياقة البدنية بشكل أكبر. ولكن بالمقارنة مع الخمول التام، فإن بعض الخطوات تحسن اللياقة البدنية قليلاً على الأقل".

غير المصابين بارتفاع ضغط الدم

وجد الباحثون أيضًا فائدةً لزيادة عدد الخطوات لدى غير المصابين بارتفاع ضغط الدم. فحصوا بياناتٍ لأكثر من 37 ألف شخص غير مصابين بارتفاع ضغط الدم، ووجدوا أن 1,000 خطوة إضافية يوميًا تُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة بنسبة 20.2%، وخطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 23.2%، وخطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب (النوبات القلبية) بنسبة 17.9%، وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24.6%.

توصي إرشادات النشاط البدني في الولايات المتحدة بأن البالغين يحتاجون إلى 150 دقيقة من النشاط البدني متوسط الشدة أسبوعيًا. إحدى طرق تحقيق ذلك هي المشي السريع 5 أيام في الأسبوع لمدة 30 دقيقة.

ويرى العديد من الأطباء أن الحركة هي الأولوية، وأن عدد الخطوات المقطوعة ليس بالضرورة هو محور الاهتمام ويعتقدون أن التركيز على عدد الخطوات فقط، سيشعر الكثيرين بالفشل، وقد لا يمشون كثيرًا على الإطلاق. لذا، يقترح العديد من أطباء القلب على مرضاهم رسالة أكثر إيجابية وهي تحويل المطلوب ليصبح "كل مشي مفيد".

مصطفى أوفى (أبوظبي)