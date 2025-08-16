مستشعر لقياس مغناطيسية الفضاء

فيينا (وام)



طوّر فريق من علماء الفيزياء في جامعة «غراتس» للتكنولوجيا بالنمسا، مستشعراً يستخدم فيزياء الكم لقياس أصغر وأدق المجالات المغناطيسية في الفضاء، وللمرة الأولى أصبح بإمكان مقياس المغناطيسية البصري تحديد اتجاه المجال المغناطيسي، وفقاً لإعلان الجامعة النمساوية. وكشف بيان الجامعة، أن مقياس المغناطيسية القياسي، الذي طورته الجامعة، بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء «IWF» التابع للأكاديمية النمساوية للعلوم، يتجه حالياً إلى كوكب المشتري على متن مركبة «جويس»، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، للكشف عن وجود الماء السائل تحت سطح أقماره الجليدية.