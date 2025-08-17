شيخة الجابري تكتب: سلوك غير حضاري ومرفوض

بصرف النظر عن أنك تعيش في وطنك، أو مكان آخر، موظفاً أو مستثمراً أو غير ذلك، فإن من البديهي أن تكون النظافة عنوان كل شخص، نظافتك الشخصية، نظافة المكان الذي تعيش فيه، والمجتمع الذي تنتمي إليه. ما من شيء يثير غضبي أكثر من شخص يقف في الشارع يأكل أو يشرب قهوة، أو عصيراً، ثم يرمي الفضلات أمام سيارتك أو في الشارع، على الرغم من أن البلديات توزّع حاويات القمامة في كل مكان، ذاك الشخص المستهتر عليه أن يتعلم معنى المسؤولية، وأن يُلقّن دروساً في النظافة، وأهم من ذلك أن يتعلم احترام القواعد.

يوم أمس كنت أنتظر صديقة خرجت معها للتسوق، ذهبت صديقتي لمحل مجاور، وبقيت في انتظارها في السيارة، وفي المكان الذي توقفنا فيه يوجد محل كبير، خرج من داخله رجل أنيق وبصحبته امرأة أنيقة كذلك، وقفا أمام المتجر يتحدثان، ويبدو من نظرات العيون بينهما أن الحديث تشوبه عاطفة جميلة. وأنا أتأمل ذاك المشهد الإنساني اللطيف، حدث أمر قلب كياني، وجعل منهُ أقبح مشهد يمكن أن يمر على بصر إنسان، فقد قامت المرأة بسلوك غير حضاري عندما لفظت من فمها قطعة «علكة أبيض لونها»، وبعدما لفظتها وذاك الرجل يتبسم معها، عادا للحديث مرة أخرى وكأن شيئاً لم يكن، وأن ذاك السلوك أمر طبيعي في حياتهما.

لم أستطع تحمل المشهد، ولم تهُن على قلبي مدينتي، فأخذت منديلاً وفتحت باب السيارة وألقيتُ التحية عليهما، ثم قلت للمرأة خذي هذا المنديل وارفعي ما رميتِه على الأرض فمدينتنا تستحق منّا جميعاً الاحترام، فأصيبت هي ومن معها بالدهشة، ثم جاءت نحوي وأخذت المنديل ورفعت ما رمَت، وقالت لي: شكراً.. قلت لها: علينا جميعاً أن نحرص على النظافة في كل مكان، وأظنه كان درس العمر لها ولرفيقها.