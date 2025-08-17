الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيخة الجابري تكتب: سلوك غير حضاري ومرفوض

شيخة الجابري تكتب: سلوك غير حضاري ومرفوض
18 أغسطس 2025 01:19

بصرف النظر عن أنك تعيش في وطنك، أو مكان آخر، موظفاً أو مستثمراً أو غير ذلك، فإن من البديهي أن تكون النظافة عنوان كل شخص، نظافتك الشخصية، نظافة المكان الذي تعيش فيه، والمجتمع الذي تنتمي إليه. ما من شيء يثير غضبي أكثر من شخص يقف في الشارع يأكل أو يشرب قهوة، أو عصيراً، ثم يرمي الفضلات أمام سيارتك أو في الشارع، على الرغم من أن البلديات توزّع حاويات القمامة في كل مكان، ذاك الشخص المستهتر عليه أن يتعلم معنى المسؤولية، وأن يُلقّن دروساً في النظافة، وأهم من ذلك أن يتعلم احترام القواعد.
يوم أمس كنت أنتظر صديقة خرجت معها للتسوق، ذهبت صديقتي لمحل مجاور، وبقيت في انتظارها في السيارة، وفي المكان الذي توقفنا فيه يوجد محل كبير، خرج من داخله رجل أنيق وبصحبته امرأة أنيقة كذلك، وقفا أمام المتجر يتحدثان، ويبدو من نظرات العيون بينهما أن الحديث تشوبه عاطفة جميلة. وأنا أتأمل ذاك المشهد الإنساني اللطيف، حدث أمر قلب كياني، وجعل منهُ أقبح مشهد يمكن أن يمر على بصر إنسان، فقد قامت المرأة بسلوك غير حضاري عندما لفظت من فمها قطعة «علكة أبيض لونها»، وبعدما لفظتها وذاك الرجل يتبسم معها، عادا للحديث مرة أخرى وكأن شيئاً لم يكن، وأن ذاك السلوك أمر طبيعي في حياتهما.
لم أستطع تحمل المشهد، ولم تهُن على قلبي مدينتي، فأخذت منديلاً وفتحت باب السيارة وألقيتُ التحية عليهما، ثم قلت للمرأة خذي هذا المنديل وارفعي ما رميتِه على الأرض فمدينتنا تستحق  منّا جميعاً الاحترام، فأصيبت هي ومن معها بالدهشة، ثم جاءت نحوي وأخذت المنديل ورفعت ما رمَت، وقالت لي: شكراً.. قلت لها: علينا جميعاً أن نحرص على النظافة في كل مكان، وأظنه كان درس العمر لها ولرفيقها.

أخبار ذات صلة
شيخة الجابري تكتب: بين الواقع والخداع
«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستحضر الآثار والشواهد على عراقة تاريخ أبوظبي
أحوال
شيخة الجابري
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قمة أميركية أوكرانية في واشنطن اليوم للتوصل لاتفاق سلام
18 أغسطس 2025
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الأخبار العالمية
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
18 أغسطس 2025
طفلان يمنيان يُشتبه بإصابتهما بالكوليرا يتلقيان العلاج في مستشفى باليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
18 أغسطس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
18 أغسطس 2025
استقرار الأوضاع السياسية ينعكس إيجاباً على أمن القارة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
18 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©