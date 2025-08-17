الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

مصطفى غريب.. من «الشاطر» إلى «درويش»

مصطفى غريب.. من «الشاطر» إلى «درويش»
18 أغسطس 2025 01:19

محمد قناوي (القاهرة)

ينتظر الممثل مصطفى غريب عرض فيلمه الجديد «درويش»، في صالات السينما المحلية والعربية، ويشاركه بطولته عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.
وأشار إلى أن العمل ينتمي إلى فئة الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويلعب فيه دور صديق البطل الذي يساعده في عمليات السرقة، حيث يتميز بقدرة فائقة على فتح الخزائن. 
وأعرب غريب عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الشاطر» مع أمير كرارة، وهنا الزاهد، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية والعربية، ويجمع بين الأكشن والكوميديا.
وكشف غريب عن أنه يستعد لتصوير فيلم «شمس الزناتي»، ويجسد فيه شخصية «جعيدي»، التي أداها إبراهيم نصر في النسخة الأصلية من الفيلم عام 1991.

أخبار ذات صلة
شهد أمين: فخورة بـ «هجرة»
تشكيليون: نحتاج إلى قراءات نقدية فكرياً وجمالياً
عمرو يوسف
السينما المصرية
الأكشن
دينا الشربيني
الكوميديا
السينما
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني ورئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
قمة أميركية أوكرانية في واشنطن اليوم للتوصل لاتفاق سلام
18 أغسطس 2025
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
الأخبار العالمية
3 ولايات أميركية ترسل قوات من الحرس الوطني لواشنطن
18 أغسطس 2025
طفلان يمنيان يُشتبه بإصابتهما بالكوليرا يتلقيان العلاج في مستشفى باليمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصحة العالمية: اليمن تُسجّل ثاني أعلى تفشي للكوليرا عالمياً
18 أغسطس 2025
تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قصف إسرائيلي لمنشأة طاقة حوثية في صنعاء
18 أغسطس 2025
استقرار الأوضاع السياسية ينعكس إيجاباً على أمن القارة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مالي.. تحذيرات من تزايد التهديدات الإرهابية
18 أغسطس 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©