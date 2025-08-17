مصطفى غريب.. من «الشاطر» إلى «درويش»

محمد قناوي (القاهرة)



ينتظر الممثل مصطفى غريب عرض فيلمه الجديد «درويش»، في صالات السينما المحلية والعربية، ويشاركه بطولته عمرو يوسف، ودينا الشربيني، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.

وأشار إلى أن العمل ينتمي إلى فئة الأكشن الكوميدي، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات، ويلعب فيه دور صديق البطل الذي يساعده في عمليات السرقة، حيث يتميز بقدرة فائقة على فتح الخزائن.

وأعرب غريب عن سعادته بالمشاركة في فيلم «الشاطر» مع أمير كرارة، وهنا الزاهد، الذي يُعرض حالياً في صالات السينما المحلية والعربية، ويجمع بين الأكشن والكوميديا.

وكشف غريب عن أنه يستعد لتصوير فيلم «شمس الزناتي»، ويجسد فيه شخصية «جعيدي»، التي أداها إبراهيم نصر في النسخة الأصلية من الفيلم عام 1991.