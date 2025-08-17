الإثنين 18 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه
الترفيه

شهد أمين: فخورة بـ «هجرة»

شهد أمين: فخورة بـ «هجرة»
18 أغسطس 2025 01:19

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أعربت المخرجة شهد أمين عن سعادتها باختيار فيلمها الجديد «هجرة»، ليكون أحد الأفلام المشاركة في الدورة الـ 82 من مهرجان «فينيسيا السينمائي الدولي»، ضمن مسابقة Spotlight التي تستقطب الأعمال السينمائية المتميزة على الساحة العالمية.
يشارك في بطولة الفيلم كل من: خيرية نظمي، نواف الظفيري، والطفلة لامار فدان في شخصية «جنى» في أولى تجاربها السينمائية. وأوضحت أمين أنها فخورة بمشاركة «هجرة» في «فينيسيا السينمائي الدولي»، خصوصاً أنه يحمل في طياته مزيجاً من الدراما الإنسانية والرحلة البصرية المتميزة.
وأشارت أمين إلى أن الفيلم يروي حكاية نساء ينتمين إلى أجيال مختلفة، ضمن حبكة درامية تسلط الضوء على قوة الروابط العائلية.

