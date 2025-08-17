«بيت الحرفيين» يُطلق «برنامج نهاية الأسبوع»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



ضمن جهوده الرامية إلى المحافظة على التراث غير المادي في دولة الإمارات، أطلق «بيت الحرفيين» في أبوظبي «برنامج نهاية الأسبوع»، ليعيش زواره من مختلف الجنسيات والفئات العمرية تجربة ثقافية استثنائية، يستمتعون من خلالها بالورش التعليمية والجولات الحرفية، ويستكشفون العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، عبر حزمة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية المستوحاة من روح المكان، ضمن أجواء نابضة بالحياة.





ثقافة وتعليم

عن هذه المبادرة الثقافية والتعليمية المميزة، قالت صنعاء عمرو، مديرة البرامج في «بيت الحرفيين»: «أطلقنا هذا المشروع الذي يُعد محوراً رئيسياً للمحافظة على التراث الإماراتي غير المادي، ويتواصل طوال العام ضمن جهود منسّقة تُبذل لحماية الحِرف التقليدية الإماراتية، وتعزيز وجودها بين الأنشطة الثقافية المعاصرة، بحيث يقدم باقة من الدورات التدريبية وورش العمل التعليمية والكثير من الفعاليات الأخرى، ويستهدف البرنامج الزوار من مختلف الجنسيات، لقضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة مع التراث، والحِرف اليدوية، والجلسات القصصية».





تجربة فريدة

وأشارت عمرو إلى أن «برنامج نهاية الأسبوع» يقدم تجربة ثقافية فريدة من نوعها، وتوليفة غنية من الفعاليات، لكل من يبحث عن أنشطة مجتمعية مميزة، وعشاق الحرف التقليدية، وكذلك من يرغب في قضاء وقت عائلي ممتع. وقالت: «يهدف البرنامج إلى تقديم أنشطة بمحاور مختلفة تشمل التعليم والاستكشاف، تتمثل في (جولات حرفية)، حيث يتعرف الزوار على 7 عناصر ثقافية، 5 منها مسجلة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي في (اليونسكو)، وهي (التلّي)، (السدو)، (القهوة العربية)، (المجالس)، (الحناء)، ويستمتع الزوار في هذا الجانب بتعلم الحِرف، ويستكشفون عوالم صناعة العطور ومراحل إعداد الحناء، بينما تشكل (لمّة فنيان) تجربة حوارية تفاعلية تجمع الزوار حول القهوة العربية للتعرف على القيم الثقافية والعادات الاجتماعية والحرف التي شكّلت تفاصيل الحياة المجتمعية، وتتخللها أسئلة تفاعلية بين جيلين».

وتابعت: «من خلال (طاولة الحرف) يتعرف الكبار والصغار على الحِرف اليدوية الإماراتية عبر الرسم والتلوين والتفاعل مع المواد، ونركز على استكشاف إبداعات الأطفال من خلال أنشطة ممتعة مصممة خصيصاً لهم، حيث ينبض (بيت الحرفيين) بالورش التعليمية، والجلسات القصصية، والألعاب التثقيفية، بحيث يستمتع الجميع بالعديد من الفعاليات التفاعلية».





موروث

يُعد «برنامج نهاية الأسبوع» رحلة تحتفي بالعناصر الثقافية، وتعرف الزوار من الكبار والصغار بقيم الموروث الإماراتي، والعادات الاجتماعية، والحِرف اليدوية التي شكلت تفاصيل الحياة المجتمعية. كما يقضون أوقاتاً مميزة عبر برنامج يشتمل على ورش عدة، منها: (جولات حرفية)، (لمّة فنيان)، و(طاولة الحرف اليدوية) الخاصة بالأطفال.





احتفاء

يحتفي «بيت الحرفيين» بمجموعة من الحِرف اليدوية، وبالعلاقة الإبداعية والفنية بين أبناء دولة الإمارات والموارد الطبيعية المحلية على مدى الزمن، حيث يتمكّن الحِرفيون من تطوير مهاراتهم لتلبية احتياجاتهم الوظيفية والاقتصادية، مستفيدين من بيئة الإمارات الطبيعية التي تتميز بثرائها وتنوعها، ضمن 3 أنواع من الأنظمة البيئية، النظام الصحراوي، الجبلي، والبحري. وتعكس الحِرف اليدوية بفضل هذه المهارات إحساساً فنياً عالياً، ولا يقتصر دور التراث غير المادي الذي تتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل على الحفاظ على المهارات العملية فحسب، بل يسهم أيضاً في تعزيز القيم الاجتماعية المشتركة المرتبطة بالهوية الإماراتية.