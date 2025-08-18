رانيا يوسف في «لينك»

محمد قناوي (القاهرة)

تستعد رانيا يوسف لتصوير مسلسلها الجديد «لينك»، ويشاركها البطولة سيد رجب، تأليف محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي معاصر، يناقش تعقيدات الحياة الرقمية، ويُسلط الضوء على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والتوازن الذهني والعلاقات الأسرية.

وأوضحت رانيا أنها تلعب دور امرأة تهتم بكل ما يتعلق بالتقنيات الحديثة، وتُدير إحدى الشركات التكنولوجية.

ولفتت رانيا إلى أنها تشارك أيضاً في بطولة فيلم «ابن مين فيهم»، مع ليلى علوي، بيومي فؤاد، وأحمد عصام السيد، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

وعلى صعيد الأعمال الدرامية، تنتظر رانيا عرض مسلسل «روج أسود»، وهو بطولة نسائية، تشارك فيه كل من مي سليم، لقاء الخميسي، وداليا مصطفى، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مستوحى من قضايا عائلية اجتماعية.