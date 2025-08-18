محمد الشامسي.. يطوّع التكنولوجيا في خدمة الصناعة والتعليم

خولة علي (أبوظبي)

كرّس المهندس الإماراتي محمد الشامسي جهوده ومسيرته المهنية لتطوير تقنيات الروبوتات، إيماناً منه بأهمية التحول نحو التشغيل الآلي كركيزة أساسية لمستقبل أكثر كفاءة وابتكاراً.

وفي ظل التطور الذي يشهده العالم في مجالات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، أسهم الشامسي في تطويع التكنولوجيا في خدمة التعليم والصناعة، وأسس شركة «روبوهايتك»، قاد من خلالها مبادرات رائدة دمجت بين الابتكار والتعليم، واضعاً الأنظمة التشغيلية في صميم الحلول التقنية التي ترتقي بمكانة الإمارات على الخريطة العالمية.



10 سنوات

يُعد الشامسي من أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال الروبوتات حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 10 سنوات في هذا القطاع الحيوي، بفضل شغفه المتواصل بالتقنيات الذكية، وأسّس «روبوهايتك» في دبي، والتي تُعتبر من أولى الشركات المتخصّصة في تصميم وتطوير الروبوتات في الإمارات، واستطاع من خلالها أن يرسّخ مكانته خبيراً ومبتكراً في هذا المجال.

ذكاء اصطناعي

يشغل الشامسي عضوية مجلس إدارة كل من نادي الإمارات العلمي، وجمعية الروبوتات والأتمتة، مساهماً بفاعلية في دعم منظومة الابتكار العلمي والتقني في الإمارات، وانطلقت فكرة تأسيسه «روبوهايتك» من ملاحظته لفراغ واضح في السوق المحلي من حيث الحلول الروبوتية التعليمية والتطبيقية، فقرر تحويل شغفه إلى مشروع وطني يعزّز من قدرات الشباب التقنية.

وحول تطويره لهذا المشروع يقول: تركز الشركة اليوم على تصميم وتطوير روبوتات تعليمية وتفاعلية، بالإضافة إلى روبوتات خدمية وصناعية مدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

ومن أبرز إنجازاتها تطوير روبوت تعليمي يعمل بنظام تشغيل الروبوتات (ROS)، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية والمشاركة في معارض ومؤتمرات دولية.



مستقبل واعد

يرى الشامسي أن مستقبل الروبوتات في الإمارات واعد، بفضل التوجه الوطني الطموح نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، والدعم الحكومي المستمر للبحث العلمي والابتكار، ويؤمن أن بناء جيل متمكن من هذه الأدوات يبدأ من التعليم، ويقول: تركز «روبوهايتك» على تطوير حلول تعليمية وتدريبية تعزّز من قدرات الطلبة في هذا المجال، ونشر الوعي بالتكنولوجيا الحديثة، خصوصاً بين فئة الشباب.

طموحات

يطمح الشامسي أن تصبح شركته منصة إقليمية رائدة تصدر روبوتات إماراتية إلى الأسواق العالمية، ويحث الشباب الطموح على خوض هذا المجال دون خوف من الفشل، مؤمناً بأن التجربة العملية، والمثابرة، والمشاركة في المسابقات والبرامج التدريبية هي السبيل لبناء مستقبل تقني مزدهر للإمارات والمنطقة.



أوائل الإمارات

نجح محمد الشامسي في تخطي العقبات من خلال شراكات مع مؤسسات تعليمية، وبناء فريق عمل متخصص، والحفاظ على مستوى عالٍ من الابتكار والتجديد. ونال وسام أوائل الإمارات، كأول خبير روبوتات دولي إماراتي، إلى جانب وسام دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس التقدير الواسع لمسيرته وإنجازاته.