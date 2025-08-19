حديقة «أم الإمارات».. مركز حيوي وفضاء مستدام

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تلعب حديقة «أم الإمارات» دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة، من خلال إشراك المجتمع المحلي في تنفيذ مختلف المبادرات، وتنظيم ورش تعليمية ترفع مستوى الوعي البيئي، ولا تقتصر هذه المساحات الهادئة على كونها أماكن للراحة والتأمل، بل تُسهم في إحداث تأثير طويل الأمد يعكس التزاماً حقيقياً بمستقبل أكثر استدامة.



إلهام الأجيال

مع تزايد الإقبال على تبني نمط حياة مستدامة، تبرز حديقة «أم الإمارات» مركزاً حيوياً يحمل قيمة مجتمعية كبيرة، ومنصة يتفاعل فيها الأفراد مع الطبيعة، تعزز السلوك البيئي، وتلهم الأجيال نحو مستقبل أكثر استدامة.

وحول دور حديقة «أم الإمارات» في التوعية وتبنيها مفهوم الاستدامة، قالت رشا قبلاوي، المتحدثة الرسمية باسم حديقة «أم الإمارات»: نؤمن بأن للأماكن العامة دوراً فريداً في إلهام التغيير وتعزيز الشعور بالمسؤولية، ومن خلال التعاون الوثيق والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية، والعمل يداً بيد نحو تحقيق أهداف ورؤى موحدة، نُسهم في توعية الزوار بأن الاستدامة، ليست مجرد قضية عالمية، بل هي رحلة تبدأ من المنزل وتمتد داخل مجتمعاتنا. ونحن فخورون بإقبال العائلات والأطفال والأفراد على المشاركة وبدء خطواتهم الأولى نحو أسلوب حياة أكثر وعياً.

وأضافت: صُمّمت حديقة «أم الإمارات» لتُلهم أنماط حياة صديقة للبيئة، وتُساهم في دعم رؤية الإمارات البيئية 2030، ففي الموسم الماضي، نظّمت الحديقة 6 ورش عمل توعوية حول الاستدامة، هدفت إلى تعريف الزوار بأهمية الممارسات البيئية، وكيف يُمكن لخطوات بسيطة أن تُحدث تغييراً فعلياً من إعادة التدوير إلى ترشيد استهلاك المياه.

وبالتعاون مع «مجموعة تدوير»، استرجعت الحديقة أكثر من 6.400 علبة ألومنيوم وزجاجة بلاستيكية من خلال آلات استرداد العبوات المتطورة، إيماناً بأن الممارسات البسيطة تُحدث فرقاً كبيراً. كما أثمرت شراكتها مع شركة «A1R to Water» تركيب خمسة مولدات مياه جوية، وفّرت حتى اليوم أكثر من 11.000 لتر من المياه، ما ساهم في الاستغناء عن نحو 22.000 عبوة بلاستيكية، وتوفير ما يُعادل 1.81 طن من انبعاثات الكربون.

تعزيز الوعي

أوردت قبلاوي: إن الحدائق من أكثر المساحات العامة سهولة في الوصول إليها، حيث يزورها أكثر من 70% من سكان المدن مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وبفضل هذا الإقبال المستمر من مختلف شرائح المجتمع من العائلات والمجموعات المدرسية وهواة الرياضة والمشي، تُجسد الحدائق منصة فريدة وفعالة للتأثير في اتجاهات الجمهور وسلوكياتهم تجاه قضايا الاستدامة.



تثقيف الزوار

أوضحت قبلاوي أن الحدائق تعزز الترابط مع الطبيعة والمجتمع بأساليب متعددة، حيث أثبتت الدراسات أن التواجد المنتظم في المساحات الخضراء يُسهم في رفع الوعي البيئي، ويزيد احتمالية المشاركة في الممارسات المستدامة بنسبة تصل إلى 30%، بما في ذلك إعادة التدوير، تقليل استخدام البلاستيك، ودعم المبادرات المناخية. ومن هذا المنطلق، لم تعد الحدائق مجرد أماكن للترفيه، بل أصبحت محفزات حقيقية لتغيير السلوك.

وبفضل قدرتها على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الجمهور المستهدف، تتمكن الحدائق من تثقيف الزوار وغرس الشعور بالمسؤولية تجاه القضايا البيئية بطرق شخصية وعملية، وتُركز على العادات اليومية التي تتم ممارستها بشكل منتظم لتُحدث فرقاً ملموساً على المدى البعيد.

غطاء واحد

لفتت رشا قبلاوي إلى أن «حديقة أم الإمارات» أطلقت مؤخراً مبادرة «غطاء واحد يدعم طريقك إلى الاستدامة» بالتعاون مع «مجموعة تدوير»، والتي دعت الزوار للتبرع بأغطية العبوات البلاستيكية المستعملة.

وتستمر هذه المبادرة حتى نهاية العام، مستندة إلى قناعة راسخة بأن الجهود الصغيرة والمتواصلة يمكن أن تُحقق أثراً بيئياً كبيراً، ومن خلال تحويل النفايات اليومية إلى رمز للمسؤولية المشتركة، تُبرز المبادرة كيف تُسهم الجهود المجتمعية في بناء مستقبل أكثر استدامة.