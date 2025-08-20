«أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية» تشارك في «سباسكايا تاور» بموسكو

الشارقة (الاتحاد)

في حضور عالمي كبير، تشارك دولة الإمارات، ممثلة في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، بوفد رسمي يضم 60 عازفاً من الفرقة الموسيقية للأكاديمية بقيادة المقدم حسين علي الرئيسي رئيس الوفد، وذلك ضمن فعاليات مهرجان «سباسكايا تاور» الدولي للموسيقى العسكرية المقام في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، والذي يعد واحداً من أعرق المهرجانات العالمية المتخصصة في فنون العزف العسكري، وتستمر فعالياته حتى 31 أغسطس الجاري على مدى أسبوعين كاملين.وتحمل هذه المشاركة قيمة مضاعفة، لكونها أول مشاركة خارجية للفرقة الموسيقية للأكاديمية منذ تأسيسها، في محطة جديدة تعكس الحضور المتنامي للأكاديمية في المحافل الثقافية والفنية العالمية، وترسخ صورة دولة الإمارات كجسر للتواصل الحضاري عبر الموسيقى، هذه اللغة العالمية التي تتجاوز حدود المكان والزمان. وتعكس مشاركة أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية حرصها على تعزيز حضور فرقها الموسيقية على المستويات كافة، وترسيخ موقعها الدولي كواجهة للإمارات وإمارة الشارقة في محافل تتجاوز بعدها الفني إلى البعد الثقافي والإنساني، لتكون شاهداً حياً على قيم السلام والتعاون التي تحملها رسالة الشارقة ورؤيتها بوصفها واجهة حضارية تجسد رسالة التآخي الإنساني وتعزز روابط التفاهم عبر لغة الموسيقى. ويُعد هذا المهرجان ملتقىً عالمياً يجمع بين ثقافات الشعوب ويستعرض تاريخ الجيوش عبر موسيقاها العسكرية، حيث يشارك في نسخة هذا العام 28 فرقة عسكرية تمثل 18 فرقة روسية و9 فرق دولية من الإمارات وإيطاليا وبيلاروسيا ومنغوليا وإثيوبيا وبوركينا فاسو وكازاخستان وصربسكا وزيمبابوي، ما يجعل الحدث منصة ثقافية وفنية راقية تعكس القيم المشتركة في التسامح والتعايش والتواصل الإنساني. وقد غادرت فرقة الأكاديمية الموسيقية مساء أمس إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في فعاليات المهرجان، على أن تستمر العروض حتى 31 أغسطس الجاري، حيث ستشهد تلك الفترة مشاركة الفرقة الموسيقية في سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي تعكس الهوية الوطنية وتبرز روح الانسجام والتواصل الثقافي مع الفرق الدولية، فضلاً عن توطيد العلاقات المتينة بين الشارقة وروسيا. وأكد العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، أن هذه المشاركة والتي تمثل دولة الإمارات تشكل محطة تاريخية في مسيرة الأكاديمية، قائلاً: نفخر بأن تكون فرقتنا الموسيقية ممثلة للشارقة في هذا المهرجان العالمي العريق، وهي المرة الأولى التي نخرج فيها للعالم لنُظهر الوجه الحضاري والفني للشرطة الإماراتية من خلال الموسيقى. وأضاف العثمني: إن هذه المشاركة ليست مجرد أداء موسيقي، بل رسالة سلام وصداقة في بناء جسور التواصل الإنساني والثقافي مع شعوب العالم، كما أنها تتويج لجهود سنوات من التدريب والعمل الجاد داخل الأكاديمية، وتأكيد على أن الموسيقى جزء أصيل من رسالة الإمارات في بناء شخصية متكاملة لمنتسبيها تجمع بين القوة والانضباط والذوق الفني الراقي. وثمّن هذه المشاركة الدولية، معتبراً أن الحضور في مثل هذه المهرجانات يرسخ دور الإمارات قيادة وشعباً كجسر للتواصل الثقافي ويعزز من مكانة الشارقة كمركز رائد في دعم الفنون المختلفة. وأكد المقدم حسين علي الرئيسي، رئيس وفد الأكاديمية، أن مشاركة الفرقة الموسيقية في هذا المحفل العالمي تمثل إضافة نوعية لمسيرتها الفنية والعسكرية، وتعكس ما توليه إمارة الشارقة ودولة الإمارات من اهتمام بتنمية جسور التعاون والتواصل الثقافي مع مختلف الشعوب، مشيراً إلى أن الوفد أعد برنامجاً متكاملاً من العروض الموسيقية التي تمزج بين الهوية الوطنية الإماراتية والطابع الموسيقي الشرطي العسكري، بما يبرز صورة مشرفة عن رسالة الأكاديمية وريادتها في هذا المجال. وأوضح أن الفرقة، وهي تمثل الإمارات، ستقدم عروضاً يومية ضمن برنامج المهرجان، بما يتضمن المارشات العسكرية والمعزوفات التراثية الإماراتية والمقطوعات العالمية الشهيرة، وذلك في مشهد فني يعكس التنوع الحضاري والثراء الموسيقي الذي تتميز به دولة الإمارات، ويعزز من حضورها الفاعل في الفعاليات الدولية.

