الخميس 21 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

ريهام عبد الغفور في «خريطة رأس السنة»

ريهام عبد الغفور
21 أغسطس 2025 01:25

علي عبد الرحمن (القاهرة)

تعاقدت الممثلة ريهام عبد الغفور على بطولة فيلم «خريطة رأس السنة»، ويشاركها بطولته محمد ممدوح، وإخراج أحمد حمدي. وتجسّد فيه شخصية سيدة أعمال ناجحة تعمل في مجال الصناعة، تواجه ضغوطاً متواصلة بسبب طبيعة عملها القائمة على المنافسة.
وانتهت ريهام من تصوير دورها في فيلم «برشامة»، بطولة هشام ماجد، ومصطفى غريب، ومن تأليف شيرين دياب وخالد دياب وأحمد الزغبي، وإخراج خالد دياب.
وتجسد في العمل شخصية فنانة شهيرة، تجد نفسها في قلب سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات التي يتسبب بها مجموعة من طلاب مدرسة تقع داخل نطاق مسكنها.
وعلى صعيد الدراما، تشارك ريهام في بطولة مسلسل «سنجل مازر فازر»، مع شريف سلامة، وتأليف وإخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي ويستعرض العلاقات بين الآباء والأبناء في زمن تتسارع فيه التحولات الاجتماعية، مع إلقاء الضوء على أثر التكنولوجيا الحديثة والمنصات الرقمية في تغيير أنماط التواصل داخل الأسرة.

