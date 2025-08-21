أكبر شخص على قيد الحياة في العالم يحتفل بعيد ميلاده الـ116

احتفلت البريطانية إثيل كاترهام، أكبر شخص على قيد الحياة في العالم، بعيد ميلادها السادس عشر بعد المئة، اليوم الخميس، على ما أعلنت دار المسنين التي تعيش فيها.

وُلدت إثيل كاترهام في 21 أغسطس 1909 في قرية بمقاطعة هامبشير في جنوب إنكلترا، وأصبحت عميدة البشرية في أوائل مايو بعد وفاة الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس عن 116 عاما.

وتعيش كاترهام في دار مسنين في مقاطعة ساري بجنوب لندن.

وقال ناطق باسم دار المسنين "اختارت إثيل مرة أخرى عدم إجراء مقابلات، مفضلةً قضاء اليوم بهدوء مع عائلتها حتى تتمكن من الاستمتاع به".

وأضاف المصدر نفسه أن المعمرة وعائلتها "ممتنون لجميع الرسائل الطيبة والاهتمام الذي حظيت به".

إثيل كاترهام هي آخر من بقي على قيد الحياة من رعايا الملك إدوارد السابع الذي انتهى عهده عام 1910.

وهي أيضا أكثر امرأة تعمّر في تاريخ بريطانيا، وفق قاعدة بيانات "أولدست إن بريتن".

في العام الماضي، تلقت رسالة من الملك تشارلز الثالث هنأها فيها على بلوغها هذه "المحطة التاريخية".