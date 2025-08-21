الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الترفيه

توزيع جوائز في اليوم العالمي للتصوير

توزيع جوائز في اليوم العالمي للتصوير
21 أغسطس 2025 17:46

كشفت سوني الشرق الأوسط وأفريقيا عن أسماء الطلاب الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي احتفالاً باليوم العالمي للتصوير. وانطلقت المسابقة في يوليو كمبادرة مخصّصة للطلاب في مختلف أنحاء دولة الإمارات، إذ تدعوهم إلى المشاركة والتقاط صور تعكس جمال الحياة اليومية تحت شعار «فن الملاحظة».
وقد استقطبت المسابقة أكثر من 350 مشاركاً من مؤسسات تعليمية مرموقة في الدولة، مثل الجامعة الأميركية بدبي، وجامعة هيريوت وات، وجامعة ولونغونغ بدبي، وجامعة مانيبال. واختير الفائزون بناءً على إبداعاتهم وقدراتهم على تحويل اللحظات إلى سرديات بصرية لا يمحوها الزمن. وفاز بالجائزة الأولى ميديل كريشنا، الذي شارك صورة لزوجين في لحظة دافئة خلال شروق الشمس الذهبية بجانب شجرة خالية من الأوراق، ما يرمز للمشاعر الراسخة بين الأحبة.
وحصل فصيح فواز على الجائزة الثانية عن صورته بعنوان «تاجر بعين ناقد»، في حين حصد عمر أكرم الجائزة الثالثة بمشاركته التي حملت عنوان «بصيص أمل».وتعليقاً على هذا الموضوع، قال جوبين جوجو، المدير الإداري لشركة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا: تمتاز جميع مشاركات الطلاب، سواءً كانوا في بداية مسيرتهم الإبداعية أو في رحلة صقل مهاراتهم، بالتقاطها لحظات مؤثرة. وتدعوهم هذه المسابقة إلى مشاركة رؤيتهم الفريدة والمساهمة في حوار إبداعي متنوّع. وتهدف سوني في مبادراتها إلى تحقيق مبدأ «كاندو»، وهو شعور عاطفي جسدته الصور المشاركة بكل براعة. 

