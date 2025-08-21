الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

تحذير من أضرار متزايدة على أنتركتيكا

باحثون يجرون أبحاثا في أنتركتيكا
21 أغسطس 2025 19:58

تتأثر القارة القطبية الجنوبية (أنتركتيكا) منذ سنوات بالاحترار المناخي، لكن الأضرار آخذة في التزايد بفعل آثار السياحة وبعثات البحث العلمي، وفق دراسة حديثة نشرت نتائجها مجلة "نيتشر ساستاينابيليتي" Nature Sustainability.
وحذرت الدراسة من أن تركيز الجسيمات الدقيقة، التي تحتوي على معادن ثقيلة في مناطق النشاط البشري في أنتركتيكا، أعلى بعشر مرات مما كان عليه قبل 40 عاما.

  • باحث يأخذ قياسات في أنتركتيكا
    باحث يأخذ قياسات في أنتركتيكا

وعلى مدار العقدين الماضيين، ارتفع عدد السياح في المنطقة من 20 ألفا إلى حوالى 120 ألفا، وفق الرابطة الدولية لمنظمي الرحلات السياحية في أنتركتيكا.
تشير الدراسة إلى أن "الوجود البشري المتزايد في أنتركتيكا يثير المخاوف بشأن الملوثات الناتجة عن احتراق المركبات، بما في ذلك الجسيمات التي تحتوي على الكروم والنيكل والنحاس والزنك والرصاص".
تستخدم السفن، التي تنقل السياح، الوقود الأحفوري، وهو مصدر للجسيمات الدقيقة.

أخبار ذات صلة
باكستان تحذر من فيضانات جليدية

وقال الباحث في جامعة غرونينغن الهولندية راؤول كورديرو المشارك في إعداد الدراسة، إن هذه الجسيمات مسؤولة عن تسريع ذوبان الثلوج.
وأوضح، في مقابلة هاتفية من سانتياغو، أن "الثلج يذوب بسرعة أكبر في أنتركتيكا بسبب وجود جزيئات ملوثة في المناطق التي يرتادها السياح".
وأضاف "يمكن لسائح واحد أن يُسهم في تسريع ذوبان حوالى 100 طن من الثلج".

قطع فريق من الباحثين من تشيلي وألمانيا وهولندا مسافة تقارب 2000 كيلومتر في أنتركتيكا لمدة أربع سنوات لقياس وجود هذا التلوث.
كما ازدادت المعادن الثقيلة بسبب البعثات العلمية التي يُمكن أن يكون لإقاماتها الطويلة تأثير أكبر بعشر مرات من تأثير سائح واحد، وفق الخبير.
وتُقر الدراسة بالتقدم المحرز في حماية أنتركتيكا، مثل حظر زيت الوقود الثقيل، واستخدام السفن التي تجمع بين الكهرباء والوقود الأحفوري.

ومع ذلك، تنص الدراسة على أن "تقليل أثر الأنشطة البشرية كثيفة الاستهلاك للطاقة في أنتركتيكا يتطلب تسريع عملية التحول في مجال الطاقة والحد من استخدام الوقود الأحفوري، لا سيما بالقرب من المناطق الحساسة".

تفقد أنتركتيكا كتلتها بسرعة بسبب الاحترار. وبحسب وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، تفقد القارة القطبية الجنوبية 135 مليار طن من الثلج والجليد سنويا منذ عام 2002.

المصدر: آ ف ب
القارة القطبية الجنوبية
أنتركتيكا
ذوبان الجليد
آخر الأخبار
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اقتصاد
«الصير مارين» تطلق استراتيجية التحول للذكاء الاصطناعي
اليوم 17:55
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
الأخبار العالمية
لافروف يرد على سؤال بشأن لقاء بوتين وزيلينسكي
اليوم 17:55
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
الرياضة
فياريال يتعاقد مع مدافع تشيلسي في صفقة قياسية
اليوم 17:39
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اقتصاد
414% نمو عدد الشركات الناشئة الرقمية المشاركة في «إكسباند نورث ستار» منذ 2016
اليوم 17:39
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الدنمارك تسمح باستخدام الذكاء الاصطناعي في امتحان الثانوية العامة
اليوم 17:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©