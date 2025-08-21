الخيول.. نافذة على الأصالة

خولة علي (أبوظبي)

استطاعت الفنانة التشكيلية خلود الحمادي من خلال أعمالها أن تدمج بين الحسّ الإبداعي والهوية الوطنية، مقدمة لوحات تنبض بروح التراث وتعكس عمق الانتماء الثقافي. اذ أولت اهتماماً خاصاً بتجسيد الرموز المرتبطة بالموروث الإماراتي، وفي مقدمتها الخيول، التي شكّلت محوراً أساسياً في نتاجها الفني، لما تحمله من دلالات تاريخية وقيمية تعبّر عن الأصالة والعراقة.



رحلة البداية

كرست الحمادي موهبتها لخدمة الفنون البصرية، انطلاقاً من إيمانها بأن الفن ليس مجرد ألوان وخطوط، بل لغة تعبّر عما يعجز اللسان عن قوله.

بدأت رحلتها الفنية منذ نعومة أظفارها، ووجدت في رسم الخيول وسيلة للتعبير والتأمل، وتقول: كنت طفلة شغوفة بكل ما هو بصري، وبدأت برسم الخيول على دفاتري المدرسية، لتتحول تلك الرسوم لاحقاً إلى لوحات تعرض في المعارض الفنية، وكان الفن بالنسبة لي مساحة حرة أمارس من خلالها التعبير الإبداعي.

وحرصت الحمادي على تطوير مهاراتها من خلال التدريب المستمر والمشاركة في ورش عمل فنية، بالإضافة إلى الاطلاع على تجارب الفنانين ومراكمة الخبرة عبر الممارسة اليومية.

وتعتبر أن الرسم المستمر هو الأساس الحقيقي لتطوير المهارة، وهذا ما تعتمد عليه في مشوارها.

القوة والجمال

اختارت الحمادي أن تكون الخيول المحور الأساسي في أعمالها، لما تمثله من رمزية ترتبط بالقوة والجمال، فضلاً عن كونها جزءاً أصيلاً من التراث الإماراتي.

وتضيف: الخيول جزء من تاريخنا وثقافتنا، وقد أولى كبارنا اهتماماً كبيراً بها، وهذا ما زاد من ارتباطي برسمها، ليس كعنصر جمالي فحسب، بل كرمز للهوية والاعتزاز بالموروث الوطني.



المدرسة الواقعية

تعتمد الحمادي بشكل رئيس على المدرسة الواقعية، مع اهتمام كبير بالتفاصيل، لا سيما في ملامح الخيول وطبيعة حضورها، إلا أنها تميل أحياناً إلى الأسلوب الانطباعي الذي يمنحها حرية تعبير أوسع.

وتوضح أنها لا تحصر نفسها في خامة فنية واحدة، حيث تفضّل الألوان الزيتية على الكانفاس، وتستخدم كذلك الأكريليك وأقلام الرصاص بحسب طبيعة العمل.

وحول واقع الفن التشكيلي الإماراتي، ترى الحمادي أن المشهد المحلي يشهد تطوراً ملحوظاً، مدعوماً برعاية واهتمام القيادة الرشيدة.

وتؤكد أن هذا الدعم المستمر يشكل دافعاً كبيراً للفنانين لتقديم الأفضل، كما تسلّط الضوء على أهمية دور الفنان في إبراز الثقافة الوطنية، قائلة: الفن التشكيلي وسيلة فعالة لنقل التراث بأسلوب معاصر، والفنان الإماراتي يحمل مسؤولية إيصال هذا الموروث إلى الأجيال بصورة تواكب العصر من دون الإفراط في الأصالة.



صوت بصري

وتعرب الحمادي عن تطلعاتها المستقبلية في توسيع نطاق حضورها الفني، والمشاركة في معارض دولية تتيح لها إيصال رسالتها إلى جمهور أوسع.

وتطمح بأن تكون مصدر إلهام للفنانين الناشئين، وبأن تسهم في دعم المواهب الإماراتية الشابة.

وتقول: رسالتي تتجاوز اللوحة، وأسعى لأترك بصمة فنية تعبّر عن هويتي، وتخدم مجتمعي وثقافتي.

وتجسد الحمادي تمازجاً بين الحس الفني والارتباط بالتراث الإماراتي، وتواصل مسيرتها بثبات، واضعة أمامها هدفاً واضحاً، بحيث يكون لفنها صوت بصري يعكس روح الوطن وقيمه الأصيلة.



مشاركات

أنجزت الحمادي خلال مسيرتها عدداً من الأعمال المميزة، كما شاركت في معارض فنية متنوعة، منها: «تحت ظلال النخيل»، «الصيد والفروسية»، «ملامح فنية» و«المربعة»، حيث عرضت رؤيتها الفنية المتجذرة في التراث.