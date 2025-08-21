الجمعة 22 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
عدد قياسي من الإصابات بأمراض ينقلها البعوض في أوروبا

بعوضة الزاعجة المنقطة بالأبيض أو بعوضة النمر الآسيوية
22 أغسطس 2025 00:11

سجّلت أوروبا هذا العام معدّلا قياسيا من الإصابات بالأمراض المنقولة عن طريق البعوض، مثل حمى شيكونغونيا وفيروس غرب النيل، وهو "واقع جديد" فرضه التغير المناخي، على ما أعلنت وكالة الصحة التابعة للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء.
تشهد أوروبا مواسم أطول وأكثر حدّة من الأمراض المنقولة عن طريق البعوض، على ما أوضح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
وأضاف "يعود هذا التغير إلى عوامل مناخية وبيئية، مثل ارتفاع درجات الحرارة، وفصول صيف أطول، وفصول شتاء أكثر اعتدالا، وتغيرات في أنماط هطول الأمطار، وهي تحديات تجتمع لتهيئ بيئة مواتية للبعوض كي يتكاثر وينقل الفيروسات".
وأفاد المركز بأنّ بعوضة "الزاعجة المنقطة البيضاء" (بعوضة النمر الآسيوية) القادرة على نشر فيروس شيكونغونيا، موجودة حاليا في 16 دولة أوروبية و369 منطقة، مقارنة مع 114 منطقة فقط قبل عشر سنوات.
وسجلت أوروبا 27 حالة إصابة بشيكونغونيا حتى اليوم في العام 2025، وهو رقم قياسي جديد للقارة.
وللمرة الأولى، أبلغ عن إصابة واحدة منقولة محليا في منطقة "الألزاس" شمال شرق فرنسا. وأكدت الوكالة أنّ ذلك يشكل "حدثا استثنائيا على هذا الخط العرضي شمالا، مما يُسلط الضوء على استمرار توسّع خطر انتشار العدوى إلى شمال" الكرة الأرضية.
بين الأول من يناير و13 أغسطس الجاري، سجلت ثماني دول أوروبية 335 إصابة محلية بفيروس غرب النيل و19 حالة وفاة. وتُعدّ إيطاليا الدولة الأكثر تضررا، إذ بلغ عدد الإصابات 274 حالة.
وحضّ المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، سكان المناطق المتضررة على حماية أنفسهم من لدغات البعوض باستخدام طارد حشرات، وارتداء ملابس بأكمام طويلة وسراويل، وتركيب ناموسيات.

