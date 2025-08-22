السبت 23 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دراسة تكشف مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء

دراسة تكشف مخاطر عدم شرب كمية كافية من الماء
22 أغسطس 2025 09:53

 أظهرت دراسة حديثة لخبراء في جامعة ليفربول جون مورس "إل.جيه.إم.يو"، أن الأشخاص الذين لا يشربون كمية كافية من الماء لديهم استجابة بيولوجية أقوى للإجهاد.
ووجد الباحثون أن الذين اعتادوا على شرب كمية أقل يطلقون مستويات أكبر من هرمون الإجهاد الكورتيزول، رغم أنهم لا يشعرون بالعطش أكثر من الأشخاص الذين يشربون أكثر.
وقالوا إن الاحتفاظ بزجاجة ماء قريبة خلال فترات الإجهاد، يمكن أن يكون مفيدا للصحة على المدى الطويل.
وشملت الدراسة، 16 شخصا شربوا أقل من 1.5 لتر من الماء يوميا، إلى جانب 16 شخصا التزموا بانتظام بالإرشادات اليومية الموصى بها لتناول السوائل.
واستخدم الباحثون إرشادات الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (إي.إف.إس.إيه)، التي توصي بأن يشرب الرجال 2.5 لتر من الماء يوميا، بينما يجب على النساء شرب لترين.
وفي المملكة المتحدة، يشير دليل "إيتويل" إلى أن البالغين يجب أن يشربوا ما بين ستة وثمانية أكواب من السوائل يوميا، أي ما يقرب من 1.5 لتر إلى لترين، ومع ذلك، قد يحتاج الأشخاص إلى شرب المزيد عندما يكون الجو حارا، أو إذا كانوا نشطين للغاية، أو إذا كانوا يتعافون من مرض، أو إذا كانوا حوامل أو يرضعن.

 

المصدر: وام
شرب الماء
الماء الساخن
الماء
