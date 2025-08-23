وفاة محام أميركي شهير لم يخسر أي قضية جنائية

قالت شركة المحاماة المملوكة لجيري سبينس، أحد أعظم المحامين في الولايات المتحدة، إن سبينس توفي في وقت سابق هذا الشهر عن 96 عاما.

اشتهر سبينس بعدم خسارته أي قضية جنائية قط وسعى لتحقيق العدالة للناس العاديين وفاز بحكم تعويض قيمته 10.5 مليون دولار أميركي لصالح عائلة كارين سيلكوود.

وأمضى المؤلف والمحاضر والمعلق القانوني عقودا في تمثيل موكلين ضد أصحاب النفوذ في بعض المحاكمات الأكثر شهرة في البلاد.

ومثل أيضا أصحاب النفوذ في بعض الأحيان، ومن أبرز إنجازاته الفوز بحكم تبرئة إميلدا ماركوس، زوجة الرئيس الفلبيني السابق فرديناند ماركوس، التي اتُهمت بنهب خزينة بلادها.

وكان سبينس يعد قضاياه بدقة ويتمكن من التواصل مع هيئة المحلفين وشرح القضايا القانونية المعقدة بعبارات بسيطة.

ولم يخسر سبينس أي دعوى مدنية منذ 1969.

لكن محاكمة سيلكوود عام 1979 هي التي أكسبته شهرة على الصعيد المحلي، فقد فاز سبينس بدعوى مدنية ضخمة لصالح عائلة سيلكوود التي كانت تعمل كيميائية وأثارت مخاوف تتعلق بالسلامة بعد تلوثها في مصنع في ولاية أوكلاهوما.

وخفضت التسوية في الاستئناف.