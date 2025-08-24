إيمان العاصي.. بطولة مطلقة في «قسمة العدل»

محمد قناوي (القاهرة)



تؤدي الممثلة إيمان العاصي دور البطولة النسائية في مسلسل «قسمة العدل»، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ومن المقرر بدء تصويره قريباً.

وأوضحت إيمان أن «قسمة العدل» ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، ويتناول قضايا الأسرة من منظور إنساني عميق، عبر قصة أسرية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في حياتها اليومية.

وأشارت إلى أن تجربتها في مسلسل «برغم القانون» شجعتها على خوض المزيد من الأعمال التي تناقش قضايا المرأة، وقالت: إن هذا النوع من الأعمال يعكس واقعاً نعيشه في المجتمع، ودور الدراما يجب أن يتجاوز الترفيه ليصل إلى تسليط الضوء على القضايا المجتمعية بهدف التغيير. ولفتت إلى أن البطولة المطلقة مسؤولية كبيرة، وكانت تشعر بالخوف منها في البداية، ولم تكن يوماً هدفها، موضحة أنها تؤمن بأن الدراما عمل جماعي، وأنها لا تركز فقط على البطولة المطلقة، بقدر ما تهتم بتفاصيل الشخصية التي تجسدها.