الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

إيمان العاصي.. بطولة مطلقة في «قسمة العدل»

إيمان العاصي.. بطولة مطلقة في «قسمة العدل»
25 أغسطس 2025 01:43

محمد قناوي (القاهرة)

تؤدي الممثلة إيمان العاصي دور البطولة النسائية في مسلسل «قسمة العدل»، تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد خالد، ومن المقرر بدء تصويره قريباً.
وأوضحت إيمان أن «قسمة العدل» ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، ويتناول قضايا الأسرة من منظور إنساني عميق، عبر قصة أسرية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المرأة في حياتها اليومية.
وأشارت إلى أن تجربتها في مسلسل «برغم القانون» شجعتها على خوض المزيد من الأعمال التي تناقش قضايا المرأة، وقالت: إن هذا النوع من الأعمال يعكس واقعاً نعيشه في المجتمع، ودور الدراما يجب أن يتجاوز الترفيه ليصل إلى تسليط الضوء على القضايا المجتمعية بهدف التغيير. ولفتت إلى أن البطولة المطلقة مسؤولية كبيرة، وكانت تشعر بالخوف منها في البداية، ولم تكن يوماً هدفها، موضحة أنها تؤمن بأن الدراما عمل جماعي، وأنها لا تركز فقط على البطولة المطلقة، بقدر ما تهتم بتفاصيل الشخصية التي تجسدها.

أخبار ذات صلة
منذر رياحنة في «أعوام الظلام»
ريهام عبد الغفور في «خريطة رأس السنة»
الدراما المصرية
الدراما
إيمان العاصي
الدراما التلفزيونية
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©