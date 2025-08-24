منذر رياحنة في «أعوام الظلام»

سعيد ياسين (القاهرة)



بعدما تألق في مسلسلي «سيوف العرب» و«ماذا لو»، يواصل الممثل منذر رياحنة حضوره في الدراما الخليجية من خلال مسلسل «أعوام الظلام»، المأخوذ عن قصة حقيقية، ويشاركه بطولته حمد العماني، خالد البريكي، فيصل العميري، إيمان الحسيني، وروان العلي، تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، وإخراج محمد سلامة.

وأوضح رياحنة أن قصة «أعوام الظلام» تجمع بين الواقع والدراما، وتحمل الأحداث بعداً إنسانياً واجتماعياً عميقاً، وتطرح قضية إنسانية بأسلوب مغاير. وأشار إلى أنه يجسد في العمل شخصية شاب يدعى «أبو الغضب»، يواجه عقوبات تتخطى 100 عام في السجون بتهم متعددة، ويُعاني ضغوطاً نفسية كبيرة، وبعد سنوات يتم كشف الحقيقة، وتثبت براءته، لكن الآثار النفسية تترك أثراً عميقاً بداخله. ويستكمل رياحنة قريباً تصوير مشاهده في مسلسل «السجل الأسود» مع خالد سليم، محمد نجاتي، هالة فاخر، ومي سليم، إخراج جميل جميل المغازي.