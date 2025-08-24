الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
اتهام مشتبه به إثر مقتل أربعة أشخاص في باريس

نهر السين في باريس
25 أغسطس 2025 00:44

وجّه قاضٍ فرنسي، الأحد، الاتهام لرجل مشرد، لا تزال هويته وجنسيته غير مؤكدة، بقتل أربعة رجال عُثر على جثثهم في نهر السين خارج العاصمة باريس، وفقًا لما ذكره الادعاء.
عُثر على الجثث في 13 أغسطس الجاري في النهر في ضاحية "شوازي لو روا" الجنوبية الشرقية بعد أن رأى أحد ركاب قطار عابر جثةً طافيةً في النهر، وعُثر على الجثث الأخرى لاحقًا.
أُلقي القبض على المشتبه به يوم الأربعاء ووُضع رهن الحبس الاحتياطي، وفقًا لما ذكره محاميه، أنطوان أوري.
وأفاد بيان الادعاء بأنه على الرغم من أن هويته "غير مؤكدة"، إلا أنه "رجل مشرد يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا" ولم تُحدد جنسيته.
قال المدعون إن الرجل رفض الإجابة على أسئلة حول جرائم القتل، لكن المحققين أثبتوا وجود صلة بين المشتبه به وكل من القتلى الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و46 عامًا واثنان منهم بلا مأوى.
وأضاف المدعون أن الأربعة شوهدوا جميعًا على ممرات النهر حيث كان المشتبه به معروفًا بتسكعه.
وظهرت على اثنتين من الجثث علامات خنق.
كان المشتبه به قد اعتُقل وبحوزته وثائق اتضح أنها تخص أحد الضحايا.

المصدر: آ ف ب
