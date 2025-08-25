الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أم تقتل أطفالها الثلاثة وتنتحر

أم تقتل أطفالها الثلاثة وتنتحر
25 أغسطس 2025 20:13

أقدمت امرأة في جمهورية الدومينيكان على قتل أطفالها الثلاثة في العاصمة سانتو دومينغو قبل أن تنتحر على ما أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين.
وأفادت الشرطة أن امرأة سممت أطفالها الثلاثة، الذين يبلغون 11 سنة و9 و7 سنوات، ثم انتحرت بالطريقة نفسها.
ولفتت الشرطة إلى أن بنسلفانيا خيمينيز فالديز، البالغة 36 عاما، دسّت السم في عصير فواكه أعطته لأطفالها في منزل العائلة بإحدى ضواحي العاصمة سانتو دومينغو.
وأضافت الشرطة أن الجثث "ستخضع للتشريح لتحديد سبب الوفاة رسميا، وستخضع المادة المأخوذة من مسرح الجريمة لتحليل السموم".
قبل ساعات قليلة، وفي قضية منفصلة، أُلقي القبض على رجل للاشتباه في قتله طفله الذي لم يتجاوز عمره عامين خنقا.

أخبار ذات صلة
اتهام مشتبه به إثر مقتل أربعة أشخاص في باريس
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع وفيات التجويع إلى 251 بينهم 108 أطفال
المصدر: آ ف ب
جريمة قتل
أطفال
انتحار
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©