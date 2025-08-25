أم تقتل أطفالها الثلاثة وتنتحر

أقدمت امرأة في جمهورية الدومينيكان على قتل أطفالها الثلاثة في العاصمة سانتو دومينغو قبل أن تنتحر على ما أعلنت الشرطة المحلية، اليوم الاثنين.

وأفادت الشرطة أن امرأة سممت أطفالها الثلاثة، الذين يبلغون 11 سنة و9 و7 سنوات، ثم انتحرت بالطريقة نفسها.

ولفتت الشرطة إلى أن بنسلفانيا خيمينيز فالديز، البالغة 36 عاما، دسّت السم في عصير فواكه أعطته لأطفالها في منزل العائلة بإحدى ضواحي العاصمة سانتو دومينغو.

وأضافت الشرطة أن الجثث "ستخضع للتشريح لتحديد سبب الوفاة رسميا، وستخضع المادة المأخوذة من مسرح الجريمة لتحليل السموم".

قبل ساعات قليلة، وفي قضية منفصلة، أُلقي القبض على رجل للاشتباه في قتله طفله الذي لم يتجاوز عمره عامين خنقا.