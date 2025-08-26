سارة أبي كنعان تنتظر «عريس وعروستين»

سعيد ياسين (القاهرة)



تنتظر سارة أبي كنعان عرض فيلمها الجديد «عريس وعروستين»، ويشاركها البطولة عبدالله بوشهري، لولوة الملا، ليلى عبدالله، وحمد أشكناني، تأليف إياد صالح ورامي علي وﺇﺧﺮاﺝ إيلي السمعان.

وصرحت أبي كنعان أن أحداث «عريس وعروستين» تدور في إطار رومانسي كوميدي حول قصة شاب يعيش حالة من التشتت بين اختيار الزواج من ابنة مديره في العمل، أو الفتاة التي أحبها في السابق. وأشارت إلى أنها تحمست كثيراً للمشاركة في هذا العمل بسبب النص الجيد، والإخراج الواعي المتقن، إضافة إلى الشخصية التي تجسّدها، وتُعد إضافة مهمة في مشوارها الفني، حيث تلعب دور فتاة طيبة تعاني مشكلة عاطفية وإنسانية، بسبب اهتمامها بالآخرين أكثر من اهتمامها بنفسها. وعلى صعيد الدراما، انتهت أبي كنعان من تصوير مسلسل جديد ، ويشاركها بطولته ديما الجندي، محمد الأحمد، هيا مرعشلي، رشا بلال، ووفاء موصلي، تأليف بثينة عوض وإخراج مروان بركات.