الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سارة أبي كنعان تنتظر «عريس وعروستين»

سارة أبي كنعان تنتظر «عريس وعروستين»
27 أغسطس 2025 02:01

سعيد ياسين (القاهرة)

تنتظر سارة أبي كنعان عرض فيلمها الجديد «عريس وعروستين»، ويشاركها البطولة عبدالله بوشهري، لولوة الملا، ليلى عبدالله، وحمد أشكناني، تأليف إياد صالح ورامي علي وﺇﺧﺮاﺝ إيلي السمعان.
وصرحت أبي كنعان أن أحداث «عريس وعروستين» تدور في إطار رومانسي كوميدي حول قصة شاب يعيش حالة من التشتت بين اختيار الزواج من ابنة مديره في العمل، أو الفتاة التي أحبها في السابق. وأشارت إلى أنها تحمست كثيراً للمشاركة في هذا العمل بسبب النص الجيد، والإخراج الواعي المتقن، إضافة إلى الشخصية التي تجسّدها، وتُعد إضافة مهمة في مشوارها الفني، حيث تلعب دور فتاة طيبة تعاني مشكلة عاطفية وإنسانية، بسبب اهتمامها بالآخرين أكثر من اهتمامها بنفسها. وعلى صعيد الدراما، انتهت أبي كنعان من تصوير مسلسل جديد ، ويشاركها بطولته ديما الجندي، محمد الأحمد، هيا مرعشلي، رشا بلال، ووفاء موصلي، تأليف بثينة عوض وإخراج مروان بركات.

أخبار ذات صلة
ماجد الأنصاري: «حوبة» علامة فارقة في سينما الرعب والتشويق
تامر حسني: المشاعر لا تُصنع بـ«الخوارزمية»
السينما اللبنانية
سارة أبي كنعان
السينما
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©