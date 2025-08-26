الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دينا الشربيني.. «لا تُرد ولا تُستبدل»

دينا الشربيني.. «لا تُرد ولا تُستبدل»
27 أغسطس 2025 02:01

محمد قناوي (القاهرة) 

تعاقدت دينا الشربيني على بطولة مسلسل «لا تُرد ولا تُستبدل»، مع أحمد السعدني، حسن مالك، وصدقي صخر، ومن المقرر أن يُعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الموسم الشتوي.
وأوشكت الشربيني على الانتهاء من تصوير فيلم «طلقني»، ويشاركها بطولته كريم محمود عبد العزيز، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ ودنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويتناول موضوع العلاقات الزوجية في العصر الحديث.
وعن مشاركتها في فيلم «درويش» مع عمرو يوسف، والذي يُعرض حالياً في دور السينما، قالت: شدتني شخصية زبيدة التي أجسدها، فهي جريئة وغامضة، ودائماً تسبق الجميع، وتبرع في الهروب المثالي وقلب الموازين لصالحها.
ونوهت بأنها أولت اهتماماً كبيراً بالتحضير للشخصية حيث تدور الأحداث في الأربعينيات من القرن الماضي، مما تطلب دراسة دقيقة للملابس واللغة وطريقة التعامل لتقديم أداء واقعي ومقنع.
ويشارك في بطولة «درويش» تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال وأحمد عبد الوهاب، تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح سبع.
وعبّرت الشربيني عن أسفها لغياب مسلسل «كامل العدد» عن السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها تقرأ حالياً أكثر من سيناريو لاختيار الأنسب.

