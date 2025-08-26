7 نصائح لعام دراسي ناجح

ترجمة: أحمد عاطف



في الوقت الذي تحرص فيه غالبية الأسر على بعض الاستعدادات الخاصة مع بدء العام الدراسي الجديد، تكشف الدراسات عن أن الاستعداد النفسي والعملي معاً هو مفتاح بداية ناجحة لعام دراسي حافل بالتفوق والتميز. ويقدم خبراء في التربية والصحة النفسية 7 نصائح ذهبية، سواء للطلاب أو أولياء الأمور، لعيش عام دراسي ناجح.



1- ضبط الروتين

الانطلاقة الناجحة للعام الدراسي تبدأ من إعادة ضبط الروتين اليومي، وبحسب خبراء التربية، فإن ضبط الروتين يسهّل الانتقال إلى الأجواء المدرسية خلال وقت قصير.

وأوضحت جينيفر كاتزنشتاين، اختصاصي علم النفس العصبي، بحسب صحيفة نيويورك بوست، أن الأطفال بحاجة إلى أن يشعروا بالأمان داخل روتين يومي واضح، في إشارة إلى أهمية النوم المبكر والاستيقاظ في أوقات منتظمة.



2- الشعور بالراحة

نصحت الخبيرة النفسية جينيفر كاتزنشتاين الأسر بزيارة المدرسة مسبقاً، لمساعدة الطفل على التعرف إلى المكان والشعور بالراحة في يومه الأول، كما ينصح الخبراء بفتح حوار بسيط مع الأبناء حول ما ينتظرهم، والتأكيد على أن القلق أمر طبيعي.



3- تحضيرات عملية

الاستعداد لا يقتصر على الجانب النفسي فقط، بل يشمل تجهيزات عملية، مثل اختيار حقيبة مناسبة خفيفة الوزن، وتجهيز الملابس والأدوات في الليلة السابقة لتفادي الفوضى الصباحية. وفي دراسة نشرها موقع The Personal الكندي، تبيّن أن العائلات التي تعتمد التحضير المسبق تقلل من نسبة تأخر أبنائها عن الحصص الأولى.



4- روتين فعّال

ينصح الخبراء بتصميم روتين صباحي يتضمن شرب الماء، فطوراً صحياً، والحد من استخدام الشاشات قبل الذهاب إلى المدرسة، وأشار تقرير Times of India إلى أن إدخال أنشطة قصيرة، مثل التمارين أو التأمل، يعزز النشاط الذهني للطلاب.



5- تعلم ذكي

يشير موقع Princeton Review إلى أن المرونة في مكان الدراسة، مع تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة، يرفع من مستوى التحصيل، بينما يوصي خبراء التعليم بتبني تقنيات حديثة مثل التعلم المتباعد واسترجاع المعلومات لتعزيز الحفظ والاستيعاب.



6- صحة وأمان

يشدد أطباء الأطفال على ضرورة الحصول على نوم كافٍ، والالتزام بإجراءات السلامة في الطريق إلى المدرسة. وينصح الأطباء، وفقاً لموقع Healthy Children، بمراجعة تطعيمات الأطفال والتأكد من حملهم أدوات النظافة الشخصية لتجنب العدوى الشائعة مع بداية العام.



7- تخطيط الميزانية

أشار تقرير صحيفة The Sun إلى أن التخطيط المالي المبكر، وإعادة استخدام الأدوات القديمة، يخفف من عبء النفقات المتزايدة مع كل عام دراسي جديد.