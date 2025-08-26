الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

محكمة ألمانية تصدر حكماً بشأن ساعة آبل "المحايدة مناخياً"

إحدى ساعات آبل الذكية
26 أغسطس 2025 15:32

قضت محكمة ألمانية، اليوم الثلاثاء، بإلزام شركة "آبل" الأميركية بسحب إعلاناتها في ألمانيا التي تزعم أن ساعاتها الذكية "محايدة للكربون". 
وقبلت محكمة فرانكفورت الإقليمية أمراً بالكف والتوقف من منظمة العمل البيئي الألمانية (دي يوم إتش)، التي وصفت إعلانات آبل بأنها "تضليل بيئي صارخ". 
والحكم غير نهائي وملزم قانونياً بعد، حيث لا يزال بإمكان الشركة الاستئناف، لكن لا يحق لها الترويج لتلك الادعاءات حتى صدور قرار جديد. 
وفرضت المحكمة غرامة قدرها 250 ألف يورو (290 ألف دولار) عن كل حالة انتهاك. 
ومنذ عام 2023، تعلن آبل عن ثلاثة من طرازات ساعاتها الذكية في ألمانيا على أنها "محايدة كربونياً". 
ووفقا لإعلانات الشركة الأميركية، يتم تجنب معظم الانبعاثات أثناء التصنيع والنقل، مع تعويض الجزء المتبقي من خلال مشروعات قائمة على الطبيعة. 
ورغم الانتقادات، تواصل "آبل" التمسك بادعاءاتها بشأن حيادية الكربون لساعة "آبل ووتش". 
وقال متحدث باسم الشركة: "منتجاتنا المحايدة للكربون هي ثمرة ابتكارات رائدة في مجال الطاقة النظيفة والتصميمات منخفضة الكربون التي تقلل الانبعاثات بشكل كبير.. في الوقت نفسه، نستثمر في مشروعات مختارة بعناية قائمة على الطبيعة". 
وأضاف أن الشركة خفضت الانبعاثات الناجمة عن تصنيع ساعة آبل بأكثر من 75%، واستثمرت بشكل كبير في مشروعات قائمة على الطبيعة لإزالة مئات الآلاف من الأطنان المترية من الكربون من الهواء.

أخبار ذات صلة
206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل
100 طن أنتجها «الهيدروجين الأخضر» منذ إطلاقه بدبي
المصدر: د ب أ
آبل
شركة آبل الأميركية
الانبعاثات الكربونية
شركة آبل
ألمانيا
محكمة ألمانية
آبل ووتش
القضاء الألماني
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©