اختيار أبوظبي موقعاً رئيسياً لتصوير الجزء الثالث من سلسلة أفلام «كثيب»

26 أغسطس 2025 17:40

اختيرت أبوظبي ضمن المواقع الرئيسية لتصوير أعمال الجزء الثالث من سلسلة الخيال العلمي الملحمية فيلم «كثيب»، للمخرج العالمي دينيس فيلنوف. حيث سيتم تصوير أحداث الفيلم في صحراء ليوا الخلابة بين الكثبان الرملية الشاهقة والأفق الذهبي الواسع ليجسِّد مرة أخرى كوكب «أراكيس» الأسطوري، ما يُعزِّز من مكانة الإمارة كوجهة عالمية لصناعة السينما.
ومن المُقرَّر أن يبدأ التصوير في وقتٍ لاحقٍ من 2025، بدعم لوجستي متكامل من هيئة الإعلام الإبداعي ولجنة أبوظبي للأفلام، وبالشراكة مع «ليجندري إنترتينمنت»، فيما تتولى «إيمج نيشن» دور الشريك الإنتاجي.
ويستفيد الفيلم من برنامج الحوافز المُعزّز الذي تُقدِّمه لجنة أبوظبي للأفلام.
ويواصل هذا العمل السينمائي الضخم سرد القصة الملحمية لشخصية «بول أتريديس» ورحلته المعقَّدة نحو استرداد إرث الحكم الإمبراطوري، مقتبساً أحداثه من الرواية الكلاسيكية الخالدة «الكثيب» للكاتب فرانك هربرت. 
ويُعَدُّ الفيلم امتداداً للسلسلة العالمية الحائزة جوائز من إنتاج «ليجندري بيكتشرز» و«وارنر براذرز بيكتشرز».
واستضافت أبوظبي أعمال تصوير أكثر من 180 عملاً سينمائياً ضخماً، استفادت من مزايا برنامج الحوافز المُعزّز الذي تقُدّمه لجنة أبوظبي للأفلام التابعة لهيئة الإعلام الإبداعي، ومن بينها فيلم (F1 The Movie)، وفيلم مهمة مستحيلة: موقع تقديري (الجزء الأول)، (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One)، وحرب النجوم: القوة تنهض (Star Wars: The Force Awakens)، والغاضب 7 (Furious 7)، وسونيك القنفذ (Sonic the Hedgehog)، وتحت الأرض 6 (6 Underground)، وآلة الحرب (War Machine) من إنتاج «نتفليكس»، وهو ما يعكس تميُّز الإمارة بمواقعها المتنوّعة، ووفرة الكفاءات والحوافز الجاذبة للأعمال الإنتاجية من مختلف أنحاء العالم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
